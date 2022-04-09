С начала войны Днепропетровщина стала гуманитарным хабом, – Тимошенко

Днепропетровская область поддерживает Донецкую, Луганскую, Харьковскую и Черниговскую области.

Во фронтовые регионы было направлено более 109 тысяч пищевых наборов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

Регионы обеспечивает склад упаковки гуманитарной помощи при гумштабе областной военной администрации.

"Здесь очень эффективно построена логистика. Такими темпами Днепропетровщина сможет обеспечить большинство фронтовых регионов. Еще один центр помощи в Днепре – Координационный штаб волонтеров. В координационном штабе волонтеров ежедневно работает сотни людей. Каждый день люди приходят сюда, чтобы собрать помощь бойцам и вынужденным переселенцам", – написал Тимошенко.

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Заместитель руководителя ОП отметил, что за время войны Укрзалізницей в город передано 4000 тонн гуманитарной помощи из западной Украины.