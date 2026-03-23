Рютте заявил, что США продолжают предоставлять Украине разведданные и вооружение

Соединенные Штаты Америки продолжают предоставлять Украине разведывательную информацию. Продолжаются также поставки в Украину американского оружия за европейский счет.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире программы "Face the Nation with Margaret Brennan" на канале CBS News. Так он прокомментировал недавние заявления президента США Дональда Трампа, которые сводятся к тому, что НАТО следует помочь Штатам с Ираном в обмен на продолжение американской помощи Украине.

США продолжают передавать Украине разведданные

Журналистка Маргарет Бреннан в разговоре с Рютте вспомнила о недавнем заявлении Трампа, в котором тот упрекнул НАТО за нежелание помочь США в войне с Ираном – тогда как он "помогает им с Украиной" .

Однако генсек Североатлантического альянса уверен, что подход Трампа в стиле "услуга за услугу" не приведет к отказу США от поддержки Украины. По крайней мере, до сих пор, по его словам, Штаты продолжают передавать Украине разведданные и не ограничили продажу американского оружия.

"Относительно Украины, США снова предоставляют критически важную разведывательную поддержку и поток оружия, сотрудничая с европейцами, чтобы поддержать борьбу Украины против россиян, обеспечивая им то, что им нужно", – заявил генсек НАТО.

Свои слова Рютте уже традиционно дополнил расхваливанием "лидерства Трампа".

"Я знаю, что мы всегда объединяемся. Именно под руководством президента Трампа мы провели чрезвычайно успешный саммит в Гааге, где договорились тратить 5% нашего ВВП на оборону, и таким образом впервые со времен Эйзенхауэра уравняли расходы... Уравнивание расходов европейцев и американцев не только справедливо (Трамп во время первой каденции выражал желание, чтобы все страны-члены тратили одинаково, во время второй – достиг этого), но и нужно нам из-за российской угрозы и других наших противников", – отметил он.

Комментируя требования Трампа к европейским союзникам "помочь с Ираном" – Рютте осторожно намекнул на то, что войну на Ближнем Востоке США начали, не посоветовавшись с союзниками. Поэтому последним нужно время, чтобы подготовиться к участию в разблокировании заблокированного Тегераном Ормузского пролива.

"Относительно Ирана, я абсолютно убежден, – и я понимаю разочарование президента, – что это требует определенного времени. Но опять же, я также прошу о понимании, потому что страны должны были готовиться к этому, не зная, и по уважительным причинам, о начальном нападении на Иран, но теперь объединяясь, чтобы убедиться, что мы можем обеспечить безопасность Ормузского пролива", – подчеркнул генсек НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Трамп заявил, что США помогали другим странам, в частности с поддержкой Украины, но не получили аналогичной помощи. Поэтому американский президент считает отношения с союзниками "неравным партнерством".

Это заявление привело журналистов The Economist к выводу: война в Иране "делает Трампа слабее и злее". Издание предостерегло, что на этом фоне внешняя политика действующего президента США станет еще более жесткой и непредсказуемой. В частности, усиливаются риски для Украины. Глава Белого дома для давления на Европу может отказаться от НАТО или прекратить поддержку Украины, чтобы "отомстить" союзникам.

