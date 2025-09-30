НАТО до сих пор выясняет, были ли преднамеренными недавние нарушения воздушного пространства Эстонии и Польши со стороны России. Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте подчеркнул, что даже если атаки были совершены с прямым умыслом, они являются безрассудными и неприемлемыми.

Об этом он сказал на совещании с коллегией еврокомиссаров 29 сентября в Брюсселе. Рютте отметил, что Альянс прилагает усилия, чтобы определить, кто именно стоит за дроновыми атаками на аэропорты Дании и были ли преднамеренными залеты российских дронов в Польшу в ночь с 9 на 10 сентября.

Он также подчеркнул необходимость защиты воздушного пространства стран НАТО и назвал инициативу "стены дронов" своевременной и важной для безопасности Альянса.

"В Дании мы еще выясняем, что за этим стоит. Когда речь идет о Польше и Эстонии – очевидно, что это россияне. Мы еще выясняем, намеренно это или нет. Но даже если и нет – это безрассудно и неприемлемо", – отметил Рютте.

Инциденты с дронами и самолетами

В Дании за последние дни зафиксировано несколько случаев пролета дронов над аэропортами и военными объектами, из-за чего временно прекращалось авиационное сообщение. Один из таких случаев, 23 сентября, страна признала самым серьезным нападением на критически важную инфраструктуру.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения пересекли воздушное пространство Эстонии над Финским заливом, находясь там около 12 минут.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских партнеров объединить силы для противодействия российским воздушным угрозам. Он предложил создать совместный региональный щит, который бы защищал страны Европы от атак дронов и ракет.

– Через неделю после нарушения воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями МиГ-31 у НАТО возникли разногласия по интерпретации инцидента. По данным BILD, часть стран-членов Североатлантического альянса верит, что российские самолеты "случайно" залетели в чужую страну.

– На 80-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД страны-террориста Сергей Лавров заявил, что Россия не планирует нападений на страны Североатлантического альянса или Европейского Союза. Но любая "агрессия" со стороны НАТО или ЕС встретит решительный ответ, пригрозил он.

