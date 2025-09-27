Часть стран НАТО верят, что самолеты РФ 'случайно' были 12 минут в небе Эстонии – Bild

Спустя неделю после нарушения воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями МиГ-31 в НАТО возникли разногласия относительно интерпретации инцидента. Часть стран-членов Североатлантического альянса верят, что российские самолеты "случайно" залетели в чужую страну.

В то же время альянс государств Восточной и Северной Европы считает, что это была преднамеренная провокация со стороны России. Об этом говорится в материале немецкого издания BILD.

Провокация России

Большинство союзников по НАТО заявили, что российские самолёты намеренно вторглись в воздушное пространство Эстонии на расстояние 100 километров и на глубину до пяти километров. Однако Германия и другие страны Южной и Западной Европы не исключают возможности "недосмотра за закрытыми дверями".

Высокопоставленный представитель правительства Германии заявил, что три пилота МиГ-31, возможно, "промахнулись" по узкому коридору международного воздушного пространства между Финляндией и Эстонией на несколько километров. При этом спор между союзниками по НАТО "полностью отвечает интересам Москвы" и вдобавок подогревается российскими пропагандистами.

Москва отрицает причастность к провокации

Российские военные публично заявляют, что истребители не входили в воздушное пространство НАТО. В то же время по данным немецких журналистов, часть российских дипломатов говорят западным чиновникам, что это была ответная мера на поддержку Западом Украины.

Немецкие журналисты заявили, что МИД России вызвал британских, французских и немецких дипломатов, чтобы объяснить цель маневра истребителей и пригрозить дальнейшими действиями, если НАТО продолжит поддерживать Украину в ее ударах по целям в России и оккупированных территориях.

Однако, по информации BILD, в это признание вины верят только те в НАТО, кто предполагает, что истребители ненамеренно нарушили воздушное пространство Эстонии. Другие страны НАТО считают это скорее пропагандистским ходом Москвы, направленным на получение политического капитала за счет случайного вторжения.

Что предшествовало

За последние дни произошел ряд инцидентов, связанных с российскими беспилотниками, нарушившими воздушное пространство стран НАТО, что вызвало обеспокоенность и осуждение со стороны Польши, Румынии и Альянса в целом.

В НАТО осудили действия России и назвали их частью "тактики дестабилизации". В ответ на инциденты Альянс применил статью 4 Североатлантического договора, что позволяет государствам-членам обсуждать ситуацию и координировать действия в случае угрозы.

Напомним, 19 сентября, три истребителя МиГ-31 ВКС РФ без разрешения и с выключенными транспондерами залетели на территорию Эстонии и оставались там почти 12 минут.

Ранее OBOZ.UA сообщал, Россия регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. Недавно самолеты Альянса были подняты в воздух в ответ на очередную российскую провокацию, параллельно в Европе пытаются выяснить, причастна ли РФ к активности беспилотников в приграничных районах и вблизи инфраструктуры.

