Россия не планирует нападений на страны Североатлантического альянса или Европейского союза. Но любая агрессия со стороны НАТО или ЕС встретит решительный ответ.

Видео дня

Такое заявление во время выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН сделал глава МИД страны-террориста Сергей Лавров. По его словам, президент России Владимир Путин"не раз развенчивал мифы" о том, что "РФ якобы планирует напасть на страны НАТО".

"Россия не имела и не имеет подобных намерений. Однако любая агрессия против моей страны получит решительный отпор", – подчеркнул Лавров.

Также российский дипломат добавил, что страны НАТО "серьезно пожалеют", если собьют объект в воздушном пространстве РФ. Россия не атакует гражданских и не запускает БПЛА по странам НАТО.

Стоит отметить, что накануне полномасштабного вторжения в Украину также звучала подобная риторика от российских чиновников. Например, за месяц до агрессии, в январе 2022 года, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что его РФ не собирается нападать на Украину.

"Я верю, что нет никаких причин для того, чтобы началась полномасштабная война в Европе или где-то еще. Мы не хотим и не будем предпринимать никаких действий агрессивного характера, мы не будем нападать, атаковать или еще что-то", – отмечал тогда Рябков.

Кроме того, еще раньше, в 2013 году, 19 декабря, за несколько месяцев до аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе, и сам президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявлял, что он якобы не намерен вводить войска в Украину. Тогда такое предположение он назвал"полной чушью".

Напомним, что в европейских странах сейчас наблюдается чрезвычайная активность неизвестных БПЛА, которые летают над военными объектами.

Детали

Мы писали о том, что Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, указал на провал России в ее войне против Украины. Он напомнил, что Москва планировала провести "СВО" за считанные дни, но у нее не получилось, и это выставляет ее в "плохом свете".

Трамп также заявил, что США полностью готовы ввести жесткие пошлины против РФ, но для того, чтобы эти пошлины были эффективными, страны Европы должны присоединиться.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во вторник, 23 сентября, провели встречу в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Сразу после встречи лидеры провели неанонсированную ранее пресс-конференцию.

На вопрос журналистов, поддержат ли США союзников по НАТО, если они собьют российский самолет, Трамп ответил, что "это зависит от обстоятельств".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!