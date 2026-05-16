Рютте встретится с ведущими производителями вооружения: в FT раскрыли, к чему готовятся в Европе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте готовится к важным переговорам с ведущими европейскими производителями вооружения. Альянс стремится ускорить наращивание военного производства на фоне роста глобальных угроз.

Ожидается, что эти шаги станут частью более широкой стратегии укрепления оборонного потенциала Европы. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, на следующей неделе Марк Рютте проведет встречу в Брюсселе с представителями ключевых оборонных компаний Европы.

Основная цель – призвать их к быстрому увеличению инвестиций и масштабированию производства, в частности в сферах противовоздушной обороны и ракет большой дальности.

Накануне переговоров компаниям предложили предоставить данные о своих инвестиционных планах и возможностях расширения производственных мощностей.

Ожидается, что во встрече примут участие представители крупнейших игроков рынка, среди которых Rheinmetall, Safran, Airbus, Saab, MBDA и Leonardo. В то же время большинство компаний воздержались от комментариев относительно предстоящих переговоров.

По словам источников, подобный формат встречи является необычным, ведь обычно контакты происходят отдельно с руководителями компаний. На этот раз речь идет о попытке консолидировать позицию оборонной промышленности накануне саммита НАТО в Анкаре, который состоится в июле.

В центре внимания – демонстрация роста производственных возможностей Европы и выполнения обязательств по увеличению оборонных расходов.

"Речь идет о том, чтобы увеличение расходов на оборону выглядело более реальным", – отметил один из чиновников.

НАТО также стремится ответить на требования президента США Дональда Трампа по повышению оборонных расходов союзников. Ранее страны-члены альянса согласились двигаться к показателю в 5% ВВП, что может привести к увеличению совокупных расходов на оборону на один триллион долларов к 2035 году по сравнению с 2024-м.

Отдельно отмечается необходимость уменьшения зависимости Европы от США в сфере вооружений. В частности, это касается систем противовоздушной обороны, дальнобойных ракет, а также разведывательных и спутниковых технологий.

На фоне этих процессов европейские страны сталкиваются с рядом вызовов. Берлин, например, пытается закупить американские крылатые ракеты "Томагавк" для усиления обороны, однако в то же время растет давление на европейских производителей по созданию собственных альтернатив.

Дополнительным фактором стало недавнее заявление Пентагона о выводе части американских войск из Германии, а также истощение запасов боеприпасов США. Эти события, по словам источников, стали "тревожным сигналом" для Европы.

Ожидается, что во время встречи компании также представят планы по расширению производства – от строительства новых заводов и увеличения количества персонала до укрепления цепей поставок и обеспечения доступа к критически важному сырью. Отдельно будет обсуждаться и вопрос уменьшения зависимости от китайских и тайваньских компонентов.

В НАТО подчеркивают, что такие консультации с промышленностью являются регулярными.

"Генеральный секретарь регулярно встречается с представителями промышленности и финансовых учреждений, чтобы стимулировать увеличение производства, инноваций и инвестиций для удовлетворения наших потребностей", – заявил представитель альянса.

