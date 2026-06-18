Рютте посетит Вашингтон, чтобы снизить напряженность между Трампом и союзниками по НАТО – Euronews

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ближайшее время посетит Вашингтон на фоне обострения отношений между США и европейскими союзниками. Визит состоится накануне саммита Альянса, который должен пройти в июле в Анкаре.

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Основной целью переговоров станет снижение трансатлантической напряженности и согласование позиций сторон. Об этом пишет Euronews .

В частности, Марк Рютте посетит США 23–25 июня. Поездка проходит на фоне напряженности в отношениях между Вашингтоном и союзниками по НАТО, возникшей после критики со стороны президента США Дональда Трампа в адрес европейских стран.

В частности, Трамп обвинил союзников в недостаточной поддержке США во время конфликта с Ираном. Часть стран НАТО отказалась предоставлять свои базы для американских операций, что вызвало резкую реакцию Вашингтона. В ответ США даже сократили военное присутствие в Германии.

Ожидается, что во время визита Рютте обсудит с американской стороной возобновление сотрудничества и координацию действий. Одной из ключевых тем станет обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе после достижения договоренностей между США и Ираном о прекращении боевых действий.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что восстановление свободного прохода через Ормузский пролив станет важным шагом для стабилизации ситуации. По его словам, ряд союзников, в частности Франция и Великобритания, уже готовы поддержать соответствующие инициативы.

Визит Рютте является частью подготовки к саммиту НАТО, который должен состояться 7–8 июля в Анкаре. Ожидается, что встреча станет для союзников возможностью продемонстрировать большее единство после нескольких месяцев разногласий.

Среди ключевых вопросов саммита также будут увеличение оборонных расходов и наращивание производства вооружений. Союзники должны продемонстрировать прогресс в достижении целевого показателя расходов на оборону на уровне 5% ВВП.

Кроме того, будет обсуждаться перераспределение ответственности в рамках Альянса. США уже дали понять о намерении сократить часть своих военных возможностей в Европе, в частности в отношении стратегической авиации и истребителей.

По данным источников в Альянсе, Рютте стремится восстановить доверие между США и европейскими партнерами и избежать возможного обострения ситуации во время предстоящего саммита. Ожидается, что заключение соглашений между США и Ираном частично снизит напряженность и создаст более благоприятные условия для диалога.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в НАТО назвали приоритетные цели на территории РФ в случае её нападения. По их словам, альянс при необходимости якобы готов нанести удары "уже сейчас".

В то же время, по данным Bloomberg, в альянсе опасаются, что Путин может устроить кратковременную оккупацию Эстонии.

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