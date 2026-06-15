«Готовы нанести удар прямо сейчас»: в НАТО назвали приоритетные цели на территории РФ в случае её нападения

В НАТО обозначили возможные объекты на территории России, которые могут стать целями в ответ на нападение на страны Альянса. Речь идет о стратегически важных регионах и военной инфраструктуре, обеспечивающей боевые возможности РФ.

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Такое заявление сделал представитель военного руководства Германии Хольгер Ноймаа, комментируя сценарии реагирования Альянса. Об этом сообщает The Telegraph.

По словам Ноймана, в случае нападения России на любую страну НАТО ответ может включать удары по ряду стратегических объектов.

Среди приоритетных целей он назвал Калининград – ю российский эксклав, окруженный странами НАТО, который имеет важное военное значение. Также речь идет о Кольском полуострове, где, по его словам, сосредоточены ядерные силы РФ.

Отдельно упомянут Санкт-Петербург как база ключевых военно-морских сил, а также акватория Черного моря, где действует Черноморский флот России.

Нойман подчеркнул, что ВВС Германии готовы реагировать без задержек в случае эскалации. По его словам, в случае соответствующего приказа силы Люфтваффе могут быть задействованы немедленно.

Он подчеркнул, что ответ НАТО в случае агрессии будет комплексным и будет включать как национальные, так и союзные ресурсы Альянса.

"Мы используем все, что имеем в Германии, в военно-воздушных силах, а также в НАТО, чтобы защитить нашу страну, наши ценности, наше население и наш союз", — добавил командующий, цитирует –.

Отдельно командующий подчеркнул, что в рамках Альянса не существует деления на "безопасные" и "менее защищенные" страны. По его мнению, нападение на любое государство-член НАТО будет рассматриваться одинаково серьезно – независимо от того, является ли это Эстонией или Великобританией.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется безопасности стран Балтии и регионов Крайнего Севера, где в последнее время фиксируется рост напряженности и провокаций.

Нойман напомнил, что в случае масштабного конфликта Россия может столкнуться с координацией действий сразу 32 воздушных сил стран-членов НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, россияне наращивают военную инфраструктуру и увеличивают численность войск в стратегических точках вблизи границ с балтийскими и скандинавскими странами-членами НАТО. Это также косвенно доказывает, что у Москвы есть долгосрочная цель атаковать восточный фланг Альянса, несмотря на проблемы с "достижением целей" в войне против Украины.

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