Рютте: переговоры о передаче Украине истребителей продолжаются 'за закрытыми дверями'

Нидерланды все еще рассматривают вопрос передачи Украине истребителей F-16. Переговорный процесс по этому поводу продолжается. Однако он идет "за закрытыми дверями".

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Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе 9 февраля, сообщает CNN. При этом он подчеркнул, что уверенности в такой военной помощи нет.

"Я не могу сказать, произойдет ли это когда-нибудь. Но это обсуждения, которые проходят за закрытыми дверями. И это не то, что можно делать публично", – сказал Рютте.

Примечательно, что Нидерланды одними из первых заявили, что готовы предоставить Украине истребители.

"Мы не говорим "нет". Но раньше мы также не говорили "нет" другим системам вооружения. Мы даже несколько склоняемся вперед, когда дело доходит до такого типа поставок", – добавил премьер.

Кроме того, он подчеркнул, что у Нидерландов нет табу в отношении поставок оружия во время прямой конфронтации между НАТО и России.

Как известно, Зеленский 9 февраля принял участие в саммите ЕС, который прошел в Брюсселе. Он обратился к ассамблее мировых лидеров за дополнительной военной поддержкой.

Напомним: экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что Запад должен предоставить Украине боевые самолеты – польские истребители МиГ-29 и американские F-16. Такая авиация, уверен военный, поможет украинцам защитить небо от российских ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в правительстве Нидерландов заявили, что пока не получали запрос от Украины на поставку для армии государства истребителей F-16. Однако если Киев обратится с такой просьбой, Амстердам ее рассмотрит.

Ранее Рютте также сообщил, что Нидерланды рассматривают возможность поставок танков в Украину. Государство хочет купить 18 арендованных в Германии Leopard 2 и подарить их нашей стране. При этом он подчеркнул, что решения пока нет.

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