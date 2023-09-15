.Состоялся официальный визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ина в Россию и проведена встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Нужно понимать, что визит северокорейского диктатора в РФ проходит на фоне ежегодного Восточного экономического форума во Владивостоке, во время которого Путин высказался в пользу дальнейшей конфронтации с Украиной и Западом. Кремль даёт понять, что, получив северокорейское оружие, активизирует войну против Украины. Северокорейский диктатор Ким Чен Ын впервые с 2019 года прибыл с официальным визитом в РФ, где встретился с Путиным на космодроме "Восточный". Целью визита являются переговоры по передаче оружия Пхеньяна для РФ. В частности, артиллерийские снаряды, авиабомбы и баллистические ракеты малой дальности, запасы которых в КНДР огромны. Военно-промышленный комплекс Северной Кореи не стоит недооценивать: Пхеньян десятилетиями тратил львиную долю своих финансовых поступлений на производство оружия, которым заполнены все военные склады в этой стране. Если Путин получит доступ к северокорейскому оружию, он сможет вести войну не только с Украиной, но и с Западом.

Во время своего выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Путин сделал ряд одиозных заявлений в адрес Запада и завуалированно заявил, что СВО долго будет продолжаться: каждый день вроде бы подписывается полторы тысячи новых контрактов, что фактически является скрытой мобилизацией. Путин хочет получить оружие из КНДР накануне всеобщей мобилизации, которая будет объявлена в РФ после президентских выборов весной 2024 года. Кремлю понадобится полгода, чтобы поставки необходимого оружия из КНДР состоялись. Визит Ким Чен Инна на космодром в РФ – сигнал, что Москва и Пхеньян будут налаживать сотрудничество в сфере ракетных и ядерных технологий. Россия использует продовольственную и финансовую зависимость КНДР, чтобы получить её оружие для продолжения войны с Украиной. Если Пхеньян получит современные российские ракетные и ядерные технологии, заинтересованность в которых выразил лично Ким Чен Ын, КНДР превратится в "дальневосточный Иран" и будет создавать дополнительные угрозы своим соседям. Если Путина не остановить, он перенесет боевые действия на территорию Европы. Во время каждого нового выступления Путина раздаётся всё больше критики в адрес Запада. Вовлечение в геополитическую орбиту Кремля Северной Кореи и Ирана свидетельствует о том, что Путин формирует антизападную ось, потенциал которой будет использован в случае открытой агрессии России против Европы. Путин не просто бросил вызов Западу: он последовательно и нескрываемо предпринимает ряд враждебных шагов по аналогии с тем, как это делал Гитлер в 30-х годах ХХ века. Отрицать или игнорировать их, значит, добровольно согласиться на войну с РФ, в ходе которой Кремль будет атакующей стороной. В этом отношении поддержка Украины приобретает экзистенциальное значение для Запада. Вооруженная корейскими ракетами РФ будет представлять реальную угрозу Европе.

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Путин посягает на демократические ценности Запада и на целостность его границ. Соответственно, поставка оружия для ВСУ и необходимая поддержка Украины являются безальтернативным решением для предотвращения войны РФ против Европы.

А во время российско-северокорейских переговоров Силы обороны Украины атаковали Севастопольский морской завод и поразили стоящие на ремонте российские боевые корабли (большой десантный корабль "Минск" Балтийского флота и подводную лодку "Ростов-на-Дону" Черноморского флота). Удачная атака на якобы супер защищённый российскими силами против воздушной и против ракетной обороны объект военной инфраструктуры в Севастополе - это очередная выдающаяся победа Сил обороны Украины, которая демонстрирует героизм и мастерство украинских воинов. В результате атаки повреждено оборудование и мощности стратегического предприятия, поддерживавшего боеспособность российского флота. Впервые за время войны удалось уничтожить вражескую подлодку. К тому же она была одним из носителей крылатых ракет "Калибр", которыми РФ терроризирует украинские города. Россияне привели в Севастополь десантный корабль "Минск" из Балтийского моря, рассчитывая применить его в десантной операции против Украины. Однако судьба распорядилась по-другому. Украина атакует исключительно законные военные цели на временно оккупированной территории. Крым является неотъемлемой частью Украины, поэтому ограничения применения современного западного оружия на полуостров не распространяются.