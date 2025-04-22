Рубио анонсировал масштабную реформу Госдепартамента США: планируется 'сокращение и оптимизация'

Государственный секретарь США Марко Рубио, еще два дня назад раскритиковавший американские СМИ за распространение информации о планах масштабного реформирования Госдепа, теперь сам анонсировал реорганизацию внешнеполитического ведомства. По его словам, реформа Государственного департамента США прежде всего будет предусматривать сокращение персонала и оптимизацию ряда структур.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении Госдепа. Рубио заявил, что в своем нынешнем виде Госдеп "раздут, бюрократичен и не способен выполнять свою основную дипломатическую миссию".

По словам государственного секретаря, внешнеполитическое ведомство США страдает от системы, "где все занимает слишком много времени, стоит слишком много денег, привлекает слишком много людей и очень часто заканчивается тем, что американский народ не получает желаемого результата".

Поэтому США сталкивается с огромными вызовами во всем мире. Чтобы реализовать внешнюю политику президента Дональда Трампа, выраженную в лозунге "Америка превыше всего", нужно реформировать Госдеп, заявил Рубио.

Он не раскрыл все подробности реорганизации, но назвал отдельные ее элементы. В частности, структура Госдепа будет реорганизована по региональному принципу, а структурные подразделения и программы, "не соответствующие основным национальным интересам Америки", будут ликвидированы.

"Сегодня я объявляю комплексный план реорганизации, который выведет Департамент в 21 век. Этот подход расширит возможности Департамента снизу вверх, от бюро к посольствам. Регионально-специфические функции будут объединены для повышения функциональности, избыточные офисы будут ликвидированы, а неуставные приложения, которые не согласуются," – подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, ранее издания Bloomberg и NYT со ссылкой на источники сообщили, что президент США Дональд Трамп намерен существенно сократить штат Государственного департамента. И 16-страничный проект по реорганизации Госдепа был распространен среди американских дипломатов по всему миру.

Как сообщал OBOZ.UA, два дня назад государственный секретарь Марко Рубио высмеял СМИ за распространение информации о планах "радикальной реорганизации Госдепа". Он назвал это "феечными новостями".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!