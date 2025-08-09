'Россию нельзя вознаграждать за агрессию': страны Балтии осудили идею обмена территориями между Украиной и РФ

На фоне активизации дипломатического процесса и будущей встречи американского президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным Латвия и Эстония заявили, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины. Официальные представители обеих стран выступили против поощрения агрессора.

Позиция Латвии

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже на своей странице в X (Twitter) сделала репост видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. Браже подчеркнула, что ее страна приветствует усилия Трампа, направленные на прекращение войны.

"Справедливый, прочный и достойный мир – это то, чего мы все хотим, и украинцы – прежде всего", – напомнила глава МИД Латвии.

Такой мир, как отметила она, должен быть направлен на Украину, обеспечивать ее суверенитет и территориальную целостность. Браже указала на то, что РФ нельзя вознаграждать за агрессию.

Позиция Эстонии

Министр иностранных дел Эстонской Республики Маргус Цахкна поделился постом своего украинского коллеги Андрея Сибиги в X. Цахкна написал, что Эстония твердо стоит на стороне Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

"Если границы можно изменить силой, ни одна страна не будет в безопасности. Если страны можно заставить жить под диктатом более крупного соседа, ни одна страна не будет свободной", – напомнил дипломат.

Именно на принципах суверенитета и территориальной целостности держится глобальная стабильность.

"Мы не будем поощрять агрессию – ни в Украине, ни где-либо еще. Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую поддержку в достижении справедливого и прочного мира", – заверил Цахкна.

Вашингтон и Москва готовятся к переговорам на уровне лидеров

О возможности организации такой встречи стало известно 6 августа, после того, как специальный представитель президента США Стив Уиткофф съездил в РФ на переговоры с Владимиром Путиным.

Предполагалось, что встреча могла быть организована в ОАЭ или в Италии, однако позже Дональд Трамп объявил, где и когда встретится с Путиным. Саммит, скорее всего, пройдет в штате Аляска уже в пятницу, 15 августа.

"На протяжении веков Аляска была мостом между странами, и сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и обеспечения безопасности в одном из важнейших регионов планеты. Весь мир будет наблюдать за этим, и Аляска готова принять эту историческую встречу", – заявил губернатор штата Майк Данливи.

Подробности предложений, которые будут обсуждать стороны, официальные лица не раскрывали. Журналисты предполагают, что речь будет идти об обмене территориями, причем неясно, на каких именно условиях. На такую возможность намекал и глава Белого дома.

9 августа президент Владимир Зеленский заявил, что ответы на все территориальные вопросы уже есть в Конституции Украины. Поэтому никто не намерен отдавать российским оккупантам украинские земли.

Как писал OBOZ.UA, 9 августа на встрече в Великобритании представители ведущих европейских государств и Украины на уровне советников по нацбезопасности согласовали собственное предложение для будущей встречи Трампа и Путина. Этот ответ уже донесен американской стороне, заявили в The Wall Street Journal.

