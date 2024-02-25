Россию могут пригласить на глобальный саммит мира: Ермак объяснил, как это может произойти

В официальном Киеве не исключают, что представителей России в будущем могут пригласить на глобальный саммит мира. Если это произойдет, делегация от государства-агрессора может присутствовать на втором таком саммите, когда ныне участвующие в поиске путей к восстановлению мира страны выстроят общий план.

И тогда Россию ознакомят с тем, что она должна сделать, чтобы справедливый мир был восстановлен. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на конференции "Украина. Год 2024" в воскресенье, 25 февраля.

По словам главы ОПУ, первый инаугурационный саммит должен пройти в ближайшее время в Швейцарии. На него будут приглашены представители более 160 стран мира. Россию приглашать не планируют.

"После первой встречи мы берем определенное время для того, чтобы подготовить на основе нашей формулы общий план ответственных стран мира, предусматривающий восстановление того, что я сказал, и преодоление кризисов, которые создала эта война", – рассказал Ермак.

А вот на втором глобальном саммите мира российская делегация может присутствовать.

"На втором саммите мы предполагаем, когда этот план будет создан, вместе – и это очень принципиально – без каких-то посредников, где-то под столом, а открыто, при участии всех этих стран, которые с нами пройдут этот путь... На втором саммите может быть такая ситуация, что мы пригласим представителей Российской Федерации, где им будет представлен и дан этот план, на тот случай, если тот, кто к тому времени будет представлять страну-агрессора, захочет действительно прекратить эту войну и вернуться к справедливому миру", – отметил глава ОПУ.

Ермак также добавил, что то, как видит справедливый мир Украина, уже изложено в украинской "формуле мира".

Напомним, ранее сообщалось, что в середине января этого года в Давосе представители 80 стран мира обсудили формулу мира для Украины. При этом, несмотря на приглашение, Китай не участвовал в заседании.

В Министерстве иностранных дел Китая уклонились от ответа на вопрос о причинах отсутствия представителей Пекина на очередном заседании по украинской Формуле мира. В то же время там заверили, что позиция страны относительно "кризиса" в нашем государстве "последовательная и четкая и сосредоточена на содействии переговорам о мире".