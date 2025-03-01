"Россияне нас убивают": Зеленский объяснил, почему не может изменить позицию Украины по отношению к России

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может изменить свою позицию по отношению к России, поскольку россияне убивают украинцев. По его словам, РФ является врагом, и это реальность, с которой страна вынуждена сталкиваться каждый день.

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В цепочке сообщений в соцсети X он объяснил, что Украина стремится к миру, но этот мир должен быть справедливым и крепким. Для этого нужно "быть сильным за столом переговоров", иметь мощную армию, гарантии безопасности и поддержку союзников.

"Я не могу изменить позицию Украины по отношению к России. Россияне нас убивают. Россия – враг, и это реальность, с которой мы сталкиваемся", – подчеркнул президент

Зеленский объяснил, что именно потому, что Украина хочет мира, он посетил США и встретился с американским лидером Дональдом Трампом. Он назвал соглашение о полезных ископаемых первым шагом к получению гарантий безопасности и приближению к миру.

"Ситуация у нас трудная, но мы не можем просто прекратить борьбу и не иметь гарантий, что Путин завтра не вернется", – отметил глава государства, добавив, что без поддержки США Украине будет тяжело, однако она не отступит в защите свободы, воли и своего народа.

Зеленский напомнил, что российская армия уже приходила на украинскую землю, в дома украинцев, убивая людей. По его словам, никто не хочет еще одной волны оккупации, поэтому Украина нуждается в четкой структуре гарантий безопасности от союзников в США, если ее не могут принять в НАТО.

"Когда кто-то говорит о потерях, каждая жизнь имеет значение. Россия вторглась в наши дома, убила наших людей и пыталась стереть нас. Это касается не только территорий или численности — это касается реальной жизни. Это то, что мы должны дать понять всем", — написал президент.

Глава государства подчеркнул, что эта война не просто конфликт между двумя государствами. Именно Россия принесла эту войну на нашу территорию, пренебрегая территориальной целостностью, поэтому Украина борется за право Украины на существование. Он хотел бы, чтобы "США более жестко стояли на нашей стороне".

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом приехал к Дональду Трампу в Белый дом.

Журналисты окрестили эту встречу, которая неожиданно переросла в острый спор на повышенных тонах между двумя лидерами и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, "напряженной" и "не слишком хорошей". В частности, гнев американского президента и обвинения в адрес главы Украины вызвало заявление Зеленского о том, что "Путину нельзя доверять, он 25 раз нарушал договоренности" и что Украина нуждается в гарантиях безопасности в случае прекращения огня. Впоследствии звучали претензии по поводу "неуважения" Зеленского к США и "нежелании заканчивать войну".

Визит Зеленского обсуждается не только в Украине, но и в Америке и европейских странах. Мировые лидеры отреагировали на инцидент в Белом доме и выразили поддержку президенту и народу Украины. В то же время американские политики заявили, что Трамп и Вэнс выполняют грязную работу российского диктатора Владимира Путина.

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