Американський Forbes наганяє жаху на орків. У нашій державі дійсно працює понад 80-т команд, що розробляють БПЛА різних типів, де один за іншого більший. Але Forbes вирішив полякати орків саме маленькими побутовими апаратиками, які в українському міноборони називають "весільними дронами".

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Американське видання цитує повідомлення з російського телеграм-пабліка, що набрало мільйони переглядів. Цифри для орків там моторошні:

Покупці від ЗСУ скупили в Китаї майже весь ринок комплектуючих для дрібних безпілотників, за непрямими оцінками, на 50-100 тисяч одиниць.

Вишколено понад тисячу операторів цих моделей. Дрони перетворюють на камікадзе з кумулятивною боєголовкою або з осколковою гранатою.

Все це добро ЗСУ направлятимуть на ординські полчища під час контрнаступу.

Особливість цього типу БПЛА в потужному двигунові: безпілотник здатен нести важке корисне навантаження, включаючи боєголовку протитанкового РПГ або важку гранату РКГ-3

Україна збирається використовувати т.зв. ройові дрони, коли один оператор контролює цілий рій.

Даю підказку русні: несиметричною реакцією на 50-тисячний рій дронів може стати запуск непілотованих літаючих бурятів. Для цього достатньо цистерну горілки та катапульту.

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