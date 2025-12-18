Россия запугивала бельгийских политиков и чиновников, чтобы не допустить использования замороженных активов для кредита Украине – СМИ

Россия пыталась сорвать планы Евросоюза по использованию замороженных активов для финансовой поддержки Украины, прибегнув к кампании запугивания в Бельгии. Под давлением оказались политики, чиновники и руководители финансовых структур, связанных с хранением российских средств.

Об этом сообщает The Guardian. По информации европейских разведывательных агентств, бельгийские политики и высокопоставленные финансовые руководители стали мишенью кампании запугивания, организованной российской разведкой.

Целью этих действий было заставить Бельгию заблокировать использование замороженных активов Центрального банка России на сумму около 185 млрд евро для кредитования Украины.

Как сообщили представители служб безопасности, преднамеренное давление осуществлялось на ключевых лиц компании Euroclear – брюссельского депозитария ценных бумаг, в котором хранится большая часть замороженных российских активов, а также на политическое руководство страны. Ответственность за эту кампанию, по оценкам чиновников, может нести российская военная разведка ГРУ.

В четверг и пятницу лидеры ЕС должны принять решение о согласовании начального кредита Украине на сумму до 90 млрд евро, который планируют обеспечить за счет неликвидных активов российских банков. Эти средства считаются критически важными для поддержки военных усилий Украины в 2026–2027 годах.

Бельгия, на территории которой сосредоточено около 185 млрд евро из 210 млрд евро замороженных в ЕС российских активов, выражает обеспокоенность юридическими рисками. Официальный Брюссель заявил, что согласится на схему только при наличии гарантий полного возмещения средств Euroclear в случае возможных исков со стороны России.

Москва публично предупреждала, что использование замороженных активов будет считать "кражей". Центральный банк РФ уже заявил о требовании компенсации от Euroclear на сумму 230 млрд долларов в рамках иска к российским судам. В то же время, по данным журналистов, реальное давление было направлено на конкретных лиц.

В частности, угрозы поступали в адрес генерального директора Euroclear Валерии Урбен и других топ-менеджеров компании. Euroclear от комментариев отказалась, отметив, что все потенциальные угрозы тщательно проверяются в сотрудничестве с соответствующими органами.

Расследование EUobserver вспоминает, что в 2024-2025 годах Урбен получала угрозы и обращалась за защитой в бельгийскую полицию. После отказа она и другие руководители компании наняли частную охрану. В ноябре Le Monde сообщало, что руководительницу Euroclear более года сопровождал охранник.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее публично заявлял, что Москва дала понять, что в случае конфискации российских активов страна "будет чувствовать последствия вечно". В его канцелярии позже объяснили эти слова как предостережение о юридических и финансовых рисках.

В то же время ряд стран, в частности Великобритания, поддерживают использование замороженных российских активов для помощи Украине.

Украинские чиновники и экономисты отмечают, что такой кредит является критически необходимым: по оценкам экспертов, Украине нужно не менее 50 млрд долларов внешнего финансирования до 2026 года для сохранения обороноспособности и стабильности бюджета.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров Европейского Союза в Брюсселе, который состоится 18 декабря. Одной из ключевых тем встречи станет предоставление Украине финансовой поддержки за счет российских замороженных активов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Гааге создали международную комиссию, которая будет рассматривать более 80 тысяч заявлений и определять размер компенсаций Украине за ущерб от войны РФ. Общий ущерб уже оценивается более чем в 524 млрд долларов, а ключевым источником выплат могут стать замороженные российские активы в ЕС.

