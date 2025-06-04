Россия выбросила из переговоров США и недовольна посредничеством Турции, – Зеленский

России удалось "выбросить" Соединенные Штаты из переговорного процесса в Стамбуле. Однако и посредничество Турции не устраивает страну-агрессора.

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Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 4 июня. Он отметил, что Кремль использовал свою старую тактику – ультиматумы.

"В Турции демонстрация посредничества США была абсолютно понятна. Русские сделали все, чтобы выбросить их с переговорной площадки, что им и удалось", – сказал Зеленский.

Он отметил, что первые переговоры в Стамбуле состоялись по инициативе США. Украина хотела получить конкретные результаты от этих переговоров, поэтому было договорено, что США будут находить обобщенный подход.

"Мы хотели конкретику и мы договорились, что американцы будут находить обобщенный подход. И все были удивлены, потому что русские выбросили американцев (из переговорного процесса в Стамбуле – Ред.). Они сразу пошли в наступление с соответствующими ультиматумами. То есть это подготовленная история", – рассказал Зеленский.

Однако, как отметил президент, россияне одновременно недовольны и турецким посредничеством.

По его словам, во время переговоров турецкая сторона поочередно давала высказаться как украинской, так и российской делегации.

"И, честно говоря, они не очень довольны турецким посредничеством", – сказал Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский по пунктам раскритиковал так называемый меморандум России. Он подчеркнул, что документ готовили люди низкого уровня. По его словам, требования российской стороны похожи на ультиматум.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты разочарованы, но не удивлены условиями России, которые она выдвинула в так называемом меморандуме для 30-дневного перемирия. Там заявили, что документ содержит пункты, которые как Киев, так и Вашингтон считают нереалистичными, что указывает на явную попытку Кремля отсрочить содержательные переговоры.

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