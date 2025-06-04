'Готовили люди низкого уровня': Зеленский по пунктам раскритиковал российский 'меморандум'

Президент Владимир Зеленский по пунктам раскритиковал так называемый меморандум России. Он подчеркнул, что документ готовили люди низкого уровня.

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Об этом гарант заявил в ходе брифинга 4 июня. В частности, требования российской стороны, по мнению украинского лидера, похожи на ультиматум.

"Этот документ готовили люди низкого уровня. Команда с российской стороны – это не те, кто принимает решения. И даже не те, кто понимает международное право или украинское законодательство", – заявил Зеленский.

Он убежден, что документ от россиян не похож на меморандум, ведь там "должны быть две стороны, а не просто одна сторона, которая требует чего-то".

Россия сознательно не публиковала документ сразу, поскольку понимала, что если бы Украина ознакомилась с его содержанием до переговоров, то имела бы все основания их отменить.

Зеленский подчеркнул, что "меморандум" не имеет ничего общего с дипломатией – это "искусственная дипломатия", созданная для демонстрации якобы конструктивной позиции перед США и отсрочки введения санкций.

В частности, документ содержит требования о признании оккупированных территорий частью РФ, нейтралитета Украины и отказа от международных союзов. Также в нем есть пункт о подтверждении статуса Украины как государства, не обладающего ядерным оружием.

"О каком ядерном оружии вообще речь? У нас его нет. Мы – участники договора о нераспространении с 1994 года, после Будапештского меморандума. Наш статус понятен", – отметил президент.

Гарант также напомнил, что россияне требуют роспуска украинских "националистических формирований" и тому подобное. Он подчеркнул, что никаких частных формирований в украинской армии нет.

"Не хочу уже отвечать на все пункты. Если о русском языке – все знают: у нас один государственный язык – украинский. А их "забота" о русскоязычных выглядит странно – потому что именно они уничтожают города и людей на востоке, где большинство было или русскоязычное, или двуязычное", – сказал Зеленский и добавил, что требования страны-агрессора это – ультиматум и политический пиар.

Напомним, Зеленский в очередной раз выразил готовность встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения вопросов об окончании войны. Также он предложил ввести режим прекращения огня до момента переговоров. Гарант отметил, что Киев будет благодарен, если президент США Дональд Трамп поддержит эту идею.

Как сообщал OBOZ.UA, во время брифинга 4 июня украинский лидер заявил, что россияне готовы обменять военнопленных в формате 500 на 500 в ближайшие выходные (7 – 8 июня). В частности, обе группы уже провели соответствующие консультации по обмену.

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