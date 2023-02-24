Россия вновь изменила подход к войне против Украины: разведка Британии назвала главную цель Кремля

Россия в последние недели вновь изменила свой подход к ведению войны. Теперь она нацелена на долгосрочную операцию с целью истощить Украину и ее армию.

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Об этом идет речь в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной 24 февраля. Как отмечается, с 2014 года стратегическая цель РФ в Украине, скорее всего, оставалась неизменной – контролировать своего соседа.

В 2014-2021 годах Кремль преследовал эту цель путем подрывной деятельности, разжигания необъявленной войны на Донбассе и оккупации Крыма.

24 февраля 2022 года Москва перешла к новому подходу и начала полномасштабное вторжение с попыткой захватить всю Украину и свергнуть ее правительство.

Однако к апрелю 2022 года власти РФ осознали неудачу и сосредоточилась на расширении контроля над Донбассом и югом Украины. Они добились медленного и чрезвычайно дорогостоящего прогресса.

"В последние недели Россия, вероятно, вновь изменила свой подход. Теперь ее кампания, скорее всего, направлена в первую очередь на истощение украинской армии, а не на захват новых значительных территорий. Российское руководство, вероятно, проводит долгосрочную операцию, рассчитывая на то, что преимущества РФ в населении и ресурсах в конечном итоге истощат Украину", – считают в британской разведке.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский в своем обращении по случаю годовщины масштабного вторжения РФ заявил, что за "каждое завтра" нужно бороться. Глава государства уверен, что Украина одержит победу над агрессором.