'Россия умеет говорить только на языке насилия и террора': в Еврокомиссии отреагировали на массированный обстрел Украины

оссия в очередной раз доказала, что способна вести диалог исключительно на языке террора, обстрелов и жестокости. Именно поэтому Европейский Союз продолжает оказывать всестороннюю поддержку Украине, чтобы усилить ее позиции на международной арене и в будущих переговорах.

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Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер во время брифинга в Брюсселе, комментируя новую массированную атаку РФ на украинские города. Она подчеркнула, что именно поэтому Европейский Союз продолжает поддерживать Украину – чтобы усилить ее позиции на предстоящих переговорах.

"Россия говорит только на одном языке – языке насилия и террора, убивая безвинное мирное население и сбрасывая бомбы на гражданскую инфраструктуру. Именно поэтому мы неустанно работаем над тем, чтобы увеличить давление на Россию и обеспечить, чтобы Украина оставалась сильной", – отметила Гиппер.

Пресс-секретарь подчеркнула, что именно Украина должна определять условия мирных переговоров. А мир должен быть не навязанным, а справедливым, с обязательным прекращением огня со стороны РФ.

Комментируя заявление экс-президента США Дональда Трампа о возможности давления на обе стороны для достижения мира, представительница Еврокомиссии подчеркнула: позиция Европейского Союза четкая – агрессором в этой войне является Россия, а жертвой – Украина.

"Это четко зафиксировано во всех решениях Совета ЕС и в заявлениях наших лидеров. Мы стоим на стороне Украины и увеличиваем давление на Россию. Эта война должна закончиться, но не на любых условиях", – сказала она.

Также в ответ на вопрос китайского журналиста о том, почему война до сих пор продолжается, несмотря на усилия ЕС, Гиппер ответила, что ключ к завершению войны – в руках Кремля.

"Лучше всего на этот вопрос может ответить Путин или российская администрация. Только они знают, сколько еще продлится этот терроризм. Мы – против войны, против насилия, против обстрелов мирного населения. И мы - за Украину. Истина в том, что никто не хочет мира больше, чем сами украинцы", – подытожила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия в ночь 6 июня провела крупнейшую по количеству дронов и ракет воздушную атаку. 407 ударных беспилотников, 6 баллистических и 38 крылатых ракет были направлены на Киев, Луцк, Тернополь и многие другие города страны.

К сожалению, на утро известно о повреждениях из-за попадания и падения обломков в ряде городов, погибли и пострадали мирные жители.

Киев ночью оказался под атакой "Шахедов" и ракет. Последствия ударов и падения обломков зафиксированы в шести районах. Погибло трое спасателей, 25 человек пострадали.

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