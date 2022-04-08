Россия творит ужасы в Украине за "дымовой завесой": в Британии раскрыли цинизм Кремля

Россия продолжает совершать ужасы в Украине, прикрываясь "дымовой завесой" в явной надежде, что никогда не будет никакой международной юрисдикции, которая могла бы ее судить. Заявления о том, что РФ не нападает на гражданских лиц в Украине, вызывают "тревожное чувство", что они могут продолжать свое отрицание.

Об этом заявил бывший постоянный представитель Великобритании при НАТО лорд Рикеттс на канале Sky. Таким образом он прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

"Я думаю, что нам на Западе трудно понять, что в России прямая ложь, сказанная не краснея, является вполне нормальным явлением", – сказал он, добавив, что врятли кто-то на Западе в это поверит.

"Это линия, которой можно кормить русских людей до тех пор, пока они действительно заинтересованы", – считает лорд Рикеттс.

Видео дня

Говоря о комментариях Пескова по поводу сцен гибели мирных жителей в Украине, он добавил: "Я был шокирован предположением, что, например, в Буче он на самом деле говорил о том, что украинцы инсценировали массовое убийство украинских мирных жителей, чтобы очернить имя России".

"Это непристойное предположение", – констатировал экс-постоянный представитель Великобритании при НАТО.

Напомним, чтобы скрыть зверства, совершенные российскими солдатами в Буче Киевской области, поисковые системы РФ перестали выдавать актуальные новости о городе. В то время как Google демонстрирует своим пользователям все ужасы жизни под оккупацией РФ, популярный в самой РФ поисковик Yandex предлагает лицезреть безмятежные пейзажи Бучи до вторжения оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия обратилась к руководству ООН с целью экстренного созыва Совета безопасности из-за снимков военных преступлений в Буче Киевской области, которые разлетелись по всему миру. Агрессор сделал абсурдное заявление, обвинив в резне мирного населения и мародерстве самих украинцев, якобы состоящих в неких неонацистских группировках.