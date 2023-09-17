И может потерять территориальную связность (есть такой термин в экономике), то есть распадётся. Но сначала поговорим о логистике.

О важности военной логистики

Логистика чрезвычайно важна, особенно военная. К примеру, во время Крымской войны – я уже писал в OBOZREVATEL о ее сходстве с нынешней – паровые корабли европейцев загнали русский флот в его базу и успешно высадили огромный десант за тысячи миль от родных портов. Эти отлично вооруженные войска разбили русских в полевом сражении под Альмой и осадили Севастополь, после чего британцы наладили телеграфную связь с экспедиционной армией. Между Британией и Крымом курсировали свыше 400 транспортных судов и кораблей, которые исправно доставляли на театр военных действий все необходимое. Истинный праздник военно-технического прогресса!

Видео дня

Однако небольшое сухопутное расстояние между Балаклавой, базой союзного флота, и позициями под Севастополем стало "бутылочным горлышком", в котором могли захлебнуться все усилия европейцев. Их гужевой транспорт буквально утопал в грязевых хлябях, тратя на 15 жалких миль до передовой много дней. Набережная Балаклавы была забита боеприпасами и продовольствием, и при этом осаждавшие испытывали самый настоящий голод. Причем не только орудийно-снарядный, но и буквальный.

Боеприпасы и продовольствие доставляли на позиции по грунтовке, которую английские штабные офицеры именовали "колеёй, проходившей по местности", так мало она походила на дорогу. Пока стояли погожие дни южной осени, "колея" худо-бедно выполняла свое назначение, но поздняя осень, а затем и зима 1854 года выдались необыкновенно суровыми. Весь ноябрь шел непрерывный дождь. Траншеи осаждавших заливало водой, грунтовые дороги размыло, а палатки в лагере английских войск тонули под чёрным, поистине киммерийским небом в чёрной, бездонной, поистине первобытной грязи! А в декабре, представьте себе, выпал глубокий снег и наступили морозы. Суровая непогода – кто же мог предположить, что в России бывает зима?! – застала врасплох британскую армию. И французскую тоже, хотя дядей Наполеона III был сам великий Бонапарт, изрядно пострадавший от "генерала Зима".

Весь декабрь и январь положение с дорогами было отчаянное. Доставка пушек и мортир на позиции прекратилась, возникла серьёзная угроза полной остановки подвоза продовольствия. Именно тогда, кстати, британцы начали питаться консервами, а для защиты от пронизывающих ветров придумали закрывающую лицо вязаную шапку-маску "балаклаву", которую носят спецназовцы всего мира. Но главное, в короткие сроки, за семь недель в январе-марте 1855 года они проложили железную дорогу на паровой тяге длиной 22,5 км. Она связала Балаклаву с фронтом, решила транспортные проблемы – и тем самым исход войны!

Я привел отрывок из своей книги "Синоп – пиррова победа", посвященной 170-летию Синопского сражения, состоявшегося 30 ноября 1853 года. Книга скоро будет публиковаться в популярном издании "7 искусств".

Вот и сейчас ВСУ методично уничтожают логистику российских интервентов, что уже привело тех к снарядному голоду, и Путин вынужден клянчить боеприпасы у Ким Чен Ына. Дальнейший подрыв логистики облегчит уничтожение личного состава армии агрессора, а только это – Тимоти Снайдер абсолютно прав! – то есть полное уничтожение его армии может привести Украину к победе. Без этого Путин не прекратит войну.

Территориальная связность России

Но логистика определяет не только ход и исход войн, но и судьбу стран! Недаром в новом пакете санкций США в числе более 100 компаний фигурируют "Трансмашхолдинг", крупнейший российский производитель подвижного состава для железных дорог, а также АвтоВАЗ, ГАЗ, "Соллерс", "Москвич" и другие ведущие компании автопрома.

Все они обеспечивают территориальную связность огромной страны, что чрезвычайно важно именно в силу ее размеров. Не будем вести речь о бессвязности опасных идей, правящих Россией, о бессвязности мышления ее руководителей, поговорим о вещах весомых, грубых, зримых – о транспорте.

Недавняя нашумевшая аварийная посадка аэробуса А-320 со 170 пассажирами на пшеничное поле в Сибири подчёркивает важность этого аспекта для столь протяжённой страны – и для её целостности. Авиапарк России после введения западных санкций довольно быстро сокращается ввиду отсутствия поставок узлов и запчастей, надежд на новые отечественные самолёты нет, какие бы мечты ни лелеял наивный Путин, а это означает, что связи между регионами будут слабеть. Ведь до многих отдалённых территорий "только самолётом можно долететь", как пелось в советской песне моей молодости. Дорог туда не проложено либо они, как говорили упомянутые англичане, представляют собой "колею на местности".

Но – что уж говорить об авиации! – по данным Росстата идёт сокращение километража дорог с твёрдым покрытием! То есть две главные беды России обостряются: дураков все больше, ввиду эмиграции умных, а дорог все меньше. Недавно Путин открывал дорогу Москва-Казань – это всего лишь 300 км, но на неё ушла чуть ли не треть денег, выделенных в бюджете страны на дорожное строительство.

К тому же в стране начался дефицит моторного топлива и рост цен на него. Проявился и дефицит резины для грузового автотранспорта. В общем, и этот вид транспорта переживает не лучшие времена. Кстати, оцените диалектику логистики: бензин и мазут исчезли в первую очередь в южных и юго-западных областях, что вызвано близостью театра военных действий – фронт пожирает все. В свою очередь, дефицит горючего ослабляет страну-агрессора и облегчает задачи ВСУ.

Но продолжим нашу транспортную сагу. Железные дороги? Взгляните на карту, их сеть в России редковата, а развивать её поздно, ибо дело это небыстрое, денег на него нет, да и санкции привели к большим проблемам с производством и ремонтом подвижного состава. Помнится, останавливался Тихвинский вагоностроительный завод, ведущий производитель грузовых вагонов, в России не производятся необходимые для подвижного состава подшипники и т.д. и т.п. Ну а сейчас, после введения санкций против "Трансмашхолдинга", проблемы еще более обострятся.

Морской транспорт? Там ещё хуже и на днях Костин, который ВТБ (Внешторгбанк) наложил лапу на ОСК, Объединённую судостроительную компанию. Ту создали не так давно для подъёма дел в судостроении, с её помощью распилили много миллиардов, но и только. Ах да, ещё произвели огромные долги! Так что Костина в этот раз подвёл нюх: он надеялся на бюджетные вливания, но бюджетные закрома пусты.

В общем, куда ни кинь, везде клин, и связность России быстро ослабевает. Случись что и даже пару батальонов Росгвардии для подавления волнений затруднительно будет перебросить! Поэтому напрасно проводят параллели с Ираном и Северной Кореей, мол, Россия может закуклиться как они и гнить долго. Не сможет. Развалится. Иран и Корея сравнительно невелики и монолитны, тогда как Россия огромна и разнородна даже без учёта полиэтничности. И ослабление связей между регионами приведёт к ослаблению центральной власти.

Между прочим, знаменитую апокрифическую фразу о двух главных бедах России приписывают помимо Карамзина, Гоголя, Салтыкова-Щедрина и др. также Николаю I. Мол, впервые она прозвучала после прочтения им известной и до сих пор злободневной книги маркиза де Кюстина "Россия в 1839 году": "Бл…ь, да в России всего две беды – дураки и плохие дороги!" — воскликнул царь. Если это так, то надо заметить, что ни из чьих иных уст она не звучала более символично.

Понятно, что больше всех за целостность России переживают жители ее европейской части и особенно москвичи – еще бы, остаться без такой ресурсной кормушки, как Сибирь и севера! После этого Московия обречена на жалкое прозябание. Но могу их успокоить: ни в 2024, ни в 2025 году Россия, видимо, связности не утратит. Если, конечно, не прилетит чёрный лебедь или здоровенный жареный петух. Мятеж Пригожина показал реальность такой возможности.

А вот далее гарантий никаких. По историческим меркам события развиваются очень быстро и не в пользу ополоумевшей страны, потерявшей связь с реальностью.