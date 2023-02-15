Россия сознательно саботирует 'зерновой коридор': Украина призвала ООН и Турцию повлиять на действия Москвы и разблокировать черноморские порты

Россия является агрессором, но ее корабли свободно плавают по морю: Украина призвала ООН и Турцию разблокировать украинское торговое судоходство

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Россия сознательно усложняет работу "зернового коридора", из-за чего в Босфоре образовалась очередь из более 140 судов, и большинство ожидают там больше месяца. Вместо этого корабли РФ свободно передвигаются по морю, и не инспектируются вообще – что дает агрессору возможность доставлять по морю в том числе военные грузы. Именно поэтому международное сообщество должно приложить усилия для того, чтобы разблокировать украинское торговое судоходство.

Об этом говорится в совместном заявлении и Вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубраков и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в международное сообщество.

"Украина глубоко обеспокоена деструктивными действиями РФ, которые приводят к задержке работы зернового коридора по Черному морю и подрывают зерновую инициативу в целом, препятствуют судоходству в Черном море и свободному доступу продовольствия на мировые рынки", - говорится в заявлении.

Отмечается, что представители России в составе инспекционных групп при Совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов, следующих через пролив Босфор в/из украинских портов. Такая деструктивная политика привела к тому, что в Босфоре образовалась очередь из более 140 судов, и большинство ожидают там больше месяца.

"Вместо этого Москва пользуется возможностью беспрепятственного торгового судоходства из российских черноморских портов. При этом инспекции этих судов в Босфоре не происходят. Это, в частности, делает возможным использование Россией торговых судов для получения грузов как коммерческого, так и военного назначения для продолжения войны против Украины". , – подчеркивают украинские политики.

Они призвали международное сообщество, в частности ООН и Турцию, потребовать от РФ немедленного прекращения искусственных задержек в работе зернового коридора, а также разблокировать порты для свободного мореходства.

"Призываем международное сообщество, в частности ООН и Турцию как гарантов Черноморской зерновой инициативы, требовать от РФ немедленного прекращения искусственных задержек в работе зернового коридора по Черному морю, остановки попыток РФ использовать продовольствие как оружие и разблокирование торгового судоходства в украинские порты Черного моря", - резюм дипломатическое обращение.

Как известно, грузооборот через морские порты Украины в 2022 году из-за блокады со стороны РФ упал почти на 75%, в то же время грузооборот страны-агрессора из-за черноморских портов только увеличился и составил более 250 млн тонн, что превысило показатели 2021 года.

Эксперты неоднократно отмечали, что РФ использует блокаду морских портов Украины как экономическое оружие, которое должно снизить способность Украины к сопротивлению. В то же время беспрепятственное судоходство в российские порты в Азово-Черноморском бассейне позволило стране-агрессору получить в 2022 году более 100 млрд долларов от экспорта, что является источником финансирования агрессии против Украины.