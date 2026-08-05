Блокада портов ставит под угрозу половину экспорта железной руды из Украины – медиа

Остановка работы портов Большой Одессы из-за российских атак уже приводит к остановке предприятий, падению экспорта и потере валютной выручки. Под угрозой оказалась половина украинского экспорта железорудной продукции, а быстрого возобновления морских перевозок эксперты не ожидают, пишет NV.

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После прекращения захода судов в украинские порты 22 июля судовладельцы начали отменять рейсы из-за атак на портовую инфраструктуру и торговые суда. Одно из судов с продукцией Ferrexpo было повреждено российскими беспилотниками, погиб член экипажа.

Компания сообщила о невозможности в ближайшее время возобновить морской экспорт. Полтавский ГОК с 3 августа планирует приостановить работу из-за невозможности отгружать продукцию и из-за повышения правительством грузовых тарифов "Укрзалізниці".

О приостановке производства также заявил Южный ГОК. На других предприятиях отрасли ожидают сокращения добычи из-за тех же логистических ограничений.

По оценкам экспертов, в первом полугодии по морю отгружалось около 50% украинской железорудной продукции. Речь идет примерно об 1 млн тонн в месяц, прежде всего о поставках концентрата в Китай.

"Море для Украины — это главные ворота торговли. Заменить этот канал невозможно, его можно лишь частично перенаправить на другие маршруты", — говорит экономист Ирина Коссе.

Альтернативные маршруты через Дунай, Польшу, Румынию и Болгарию имеют ограниченную пропускную способность и значительно дороже. При нынешних мировых ценах на железную руду и росте железнодорожных тарифов такие поставки часто становятся нерентабельными.

По словам руководителя GMK Center Станислава Зинченко, в 2022 году экспорт через европейские порты был возможен благодаря более высоким ценам на руду. Сейчас рост операционных и транспортных расходов делает такие маршруты экономически нецелесообразными.

Дополнительной проблемой является слабый спрос в Европе и остановка части традиционных потребителей украинской руды. Возможности увеличить сухопутные поставки также ограничены пропускной способностью пограничных переходов и низким уровнем воды в Дунае.

По оценкам, только из-за сокращения экспорта железорудной продукции Украина может терять $60–70 млн валютной выручки ежемесячно, или $700–800 млн в год. Объем производства в железорудном секторе может упасть на 40%.

Ситуацию осложняют CBAM, новые квоты ЕС на украинскую сталь, повышение железнодорожных тарифов и военные риски. В Dragon Capital отмечают: отрасль только вступает в самый тяжелый период, поскольку полный эффект от новых ограничений еще не проявился.

В комментарии изданию "Метинвест" заявил, что восстановление безопасной работы портов должно стать одним из ключевых государственных приоритетов. Без возобновления судоходства Украина рискует потерять значительную часть экспорта, налоговых поступлений и валютной выручки, а предприятия отрасли – перейти к длительным простоям и дальнейшему сокращению производства.