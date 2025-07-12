'Россия продолжает тактику террора': Зеленский – об атаках врага, новых Patriot для защиты жизни и важных решениях. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия, атакуя Украину, продолжает применять специфическую тактику террора против нашего государства. РФ наносит удары концентрированно по тому или иному городу или региону.

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Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам в субботу, 12 июля. Он отметил, что враг пытается удерживать применение "Шахедов" на уровне около 300 штук на атаку.

"Кроме того, российская армия продолжает использовать также сотни специальных дронов – имитаторов "Шахедов" в каждом своем ударе. Задача этих дронов – перегрузить противовоздушную оборону и усложнить сбивание "Шахедов". Это их сознательный и подлый террор", – отметил глава государства.

В ночь на субботу врагом было применено 339 "Шахедов" и уже ближе к вечеру по Украине снова объявили воздушные тревоги из-за угрозы БПЛА. Значительную часть дронов наши воины сбивают. Но, к сожалению, не все, сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас делается все, чтобы Украина получила как можно больше средств для сбивания российских дронов и ракет.

"Приближаем договоренность, и это будет многоуровневая договоренность, относительно новых систем Patriot и ракет к ним. Вкладываемся в собственное производство, прежде всего дронов, в частности дронов-перехватчиков. Будем продолжать наши активные беспилотные операции на российской территории в ответ на их удары. И как всегда, будем действовать асимметрично – и это эффективно", – сказал президент.

Зеленский провел совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Они подробно обсудили отношения с нашими партнерами касательно поставок военной помощи. Продолжается подготовка некоторых "нестандартных шагов", которые позволят расширить поддержку для Украины для защиты жизни.

Также с Умеровым он обсудил выполнение договоренностей по оборонным пакетам и ситуацию по контрактованию дронов. Гарант поручил контрактовать все доступные объемы тех типов дронов, которые сейчас приоритетны.

"Спасибо и нашим производителям в Украине, и нашим партнерам в Америке, и нашим партнерам в Европе за готовность работать максимально быстро для укрепления нашей системы дронов – и для защиты Украины, и для активных действий против России", – отметил он.

Президент подчеркнул необходимость обеспечить новую динамику работы Министерства обороны Украины и нашей дипломатической работы, в частности с Соединенными Штатами Америки. Решения по этому поводу будут обнародованы в ближайшее время, отметил глава государства.

Зеленский добавил, что уже подготовлены два значительных решения по международным соглашениям. Прежде всего соглашение о создании Специального трибунала по преступлению российской агрессии – его надо ратифицировать. Также необходимо поддержать выход нашего государства из Оттавской конвенции о минах.

Кроме того, уже подготовлен ко второму чтению законопроект о военном омбудсмане. Этот новый системный шаг нужен для того, чтобы в армии внедрялись необходимые изменения.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на новую атаку агрессора в ночь на 12 июля по Украине. Он отметил, что темп вражеских ударов со стороны России требует быстрых решений со стороны союзников в виде введения более жестких санкций.

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