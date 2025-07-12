'Темп воздушных ударов России требует быстрых решений': Зеленский обратился к Западу после новой атаки Кремля на Украину

Президент Владимир Зеленский отреагировал на новую атаку агрессора в ночь на 12 июля по Украине. Он отметил, что темп вражеских ударов со стороны России требует быстрых решений со стороны союзников в виде введения более жестких санкций.

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Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале. Гарант также выразил соболезнования семьям погибших.

Зеленский подчеркнул, что ночью Россия наносила удары от Харьковщины и Сумщины до Львовщины и Буковины. В целом страна-агрессор направила на украинскую территорию 26 крылатых ракет и 597 дронов, более половины из них – "Шахеды". Благодаря силам ПВО более 20 ракет и подавляющее количество ударных дронов обезврежены.

"К сожалению, были попадания по гражданской инфраструктуре, в том числе в жилые дома. По состоянию на данный момент известно о 2 погибших в Черновцах. Мои соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Около 20 раненых в результате обстрела получают всю необходимую помощь.

"Темп воздушных ударов России требует быстрых решений, и его можно сбить санкциями уже сейчас. Нужны жесткие вторичные санкции против всех, кто помогает "русским" производить дроны и зарабатывать на нефти. Нужно больше ПВО и инвестиций в дроны-перехватчики, которые уже показывают хорошие результаты", – говорится в сообщении.

Президент убежден, что остановить убийства украинцев можно только силой. Украина ожидает от союзников не только сигналов, но и действий, способных спасти жизнь.

Напомним, 12 июля агрессор атаковал Львов. В нескольких районах города прогремели взрывы, зафиксированы попадания и разрушения. Повреждения получили дома, детский сад, два промышленных объекта и автомобили, в одном из мест прилетов вспыхнул пожар, есть пострадавшие.

Как писал OBOZ.UA, 12 июля окупанты ударили по Днепропетровщине КАБами. Под авиаударами оказалась Великомихайловская община Синельниковского района. В результате атаки горело авто, погибли два человека, а в медицинском заведении умер мужчина, раненный накануне.

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