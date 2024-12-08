За два дня до проведения второго тура президентских выборов в Румынии Конституционный суд этой страны принял беспрецедентное решение и отменил результаты первого тура в связи с возможным иностранным вмешательством в избирательную кампанию. Решению суда предшествовало обнародование Высшим советом национальной обороны документов спецслужб, подтвердивших возможность российского вмешательства в кампанию кандидата Келина Джорджеску – настоящего "джокера" этих выборов, пишет Виталий Портников для radiosvoboda.org.

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Про можливість успіху Келіна Джорджеску, який посів перше місце за результатами першого туру виборів, не повідомляло жодне соціологічне опитування, навіть після самого голосування. Його успіх став справжнім шоком – тим більш на тлі відверто антиєвропейських і проросійських поглядів кандидата. І антиукраїнських також, звісно.

При цьому спецслужби знайшли невідповідність між "нульовими" витратами Джорджеску на передвиборчу кампанію та величезними витратами на канали у ТikTok, які й допомогли йому перемогти. TikTok повідомив румунську владу про те, що виявив потенційну мережу акаунтів, що беруть участь у діях з маніпулювання громадською думкою у передвиборному контексті, а також мережу акаунтів, пов'язаних з російським державним ЗМІ Sputnik, націлену на користувачів у Румунії та Молдові. Всі ці й подібні факти й стали основою для рішення Конституційного суду Румунії.

Рішення сприймається неоднозначно

Звісно, це рішення сприймається неоднозначно. Його привітав президент країни Клаус Йоганніс, який наголосив, що рішення суду було ухвалено після того, як було доведено участь у виборчій кампанії іноземної держави. Схожої позиції притримується і більшість румунських політиків.

А от сам Келін Джорджеску передбачувано назвав рішення суду "державним переворотом", з ним погодився і лідер румунських ультраправих Джордже Сіміон. "Насиллям над демократією" назвала рішення суду й інша учасниця скасованого другого туру виборів, ліберальна політикиня Єлена Ласконі.

Однак найважливішим буде те, як на це безпрецедентне рішення відреагує сам румунський виборець. Адже якщо громадяни будуть вважати себе ошуканими, якщо вони вирішать, що скасування виборів це виключно опір "системи" антисистемному кандидатові, питання обрання проросійського кандидата з правого табору – хай не Джорджеску, так хоча б того ж Сіміона з його антиукраїнськими поглядами буде тільки питанням часу.