'Россия показывает средний палец всему миру': Зеленский привел статистику российских обстрелов в 2025 году

С начала 2025 года страна-агрессор РФ запустила по Украине почти 27 700 авиабомб, 11 200 "Шахедов" и 9000 ударных БПЛА других типов, более 700 ракет, в том числе баллистических. Каждой новой атакой и каждой новой отсрочкой дипломатии "Россия показывает средний палец всему миру".

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Об этом 4 июня заявил в Facebook президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что вражеские обстрелы и их темп – абсолютно сознательные для россиян. РФ ради этого – ради возможности безнаказанно и массово убивать людей в других странах – перестроила свой государственный, общественный и экономический строй.

Попытки провести переговоры были у разных стран на разных уровнях. Однако это не привело не только к надежному миру, но даже к остановке войны.

"К сожалению, [Владимир] Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасных российских ударов якобы готовит еще какие-то "ответы".

Это означает, что каждым новым ударом, каждой новой отсрочкой дипломатии Россия показывает средний палец всему миру. Всем, кто не хочет усиливать давление на Россию. Хотя это Россия должна искать мира. Это у них там, в Москве, должны чувствовать, что война имеет свою цену – большую цену, и самую высокую именно для агрессора", – отметил президент.

Кремлевский диктатор воспринимает слабость реакции Запада как готовность закрыть глаза на его действия.

"Когда он не чувствует силы и давления, а чувствует слабость, он всегда совершает новые преступления. Он расценивает такое отношение как молчаливое разрешение – разрешение на новые зверства, новые удары, новые убийства.

Поэтому мы в Украине так благодарны всем в мире, кто пытается остановить войну и российские удары. Всем, кто говорит убийце, что тот получит заслуженное наказание. Всем, кто говорит, что российские ракеты и бомбы должны перестать забирать жизни людей", – поблагодарил Зеленский.

Он напомнил, что 4 июня – это День памяти украинских детей, погибших из-за агрессии РФ. Именно поэтому он решил "напомнить сильным мира сего о фактах".

"И если сильные не останавливают Путина, это означает, что они разделяют с ним ответственность. А если они хотят, но не могут его остановить, Путин больше не будет считать их сильными", – подытожил глава государства.

Как ранее писал OBOZ.UA, 4 июня президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Политики говорили об Иране и Украине. Судя с сообщения Трампа в соцсетях, он видит в кремлевском диктаторе некий рычаг влияния на Тегеран.

Также американский президент заявил, что Путин сказал ему – и очень решительно, – что Москве придется ответить на недавние украинские атаки по российских военных аэродромах.

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