"Россия отнюдь не демократия": канадский вице-адмирал оценил стратегическое значение ударов Украины по нефтегазовой инфраструктуре РФ

Бывший заместитель начальника Штаба обороны Канады Марк Норман заявил, что украинские удары по нефтегазовой инфраструктуре России имеют важное стратегическое значение. Вице-адмирал в отставке высказал эту точку зрения в интервью "Укринформу".

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Норман в интервью "Укринформу" назвал такие удары легитимными и соответствующими характеру войны.

"Удары Украины по российской нефтегазовой инфраструктуре стратегически важны. Они абсолютно легитимны и согласуются с характером этого конфликта, а также с тем типом неограниченных ударов, которые Россия наносит по Украине", — сказал он.

Стратегическая уязвимость

Вице-адмирал подчеркнул, что не считает атаки на российские энергообъекты принципом "око за око". По его словам, речь идет о поражении легитимных целей, которые имеют непосредственное значение для способности России вести войну.

"Одна из ключевых стратегических уязвимостей России — это её способность продолжать финансировать военную машину, а эта способность напрямую связана со способностью добывать и продавать нефть и природный газ. Вполне понятно, что защищающаяся сторона наносит удар по одному из центров тяжести возможностей противника", — пояснил Норман.

Он добавил, что способность Украины подрывать возможности России поддерживать военные усилия может постепенно склонить ситуацию в пользу Киева.

Влияние на Россию

Норман также заявил, что внутренние настроения в России могут влиять на способность режима Путина продолжать войну.

"Хотя Россия отнюдь не является демократией, общественное мнение там, даже несмотря на жесткий государственный контроль, тоже играет свою роль. Я не сомневаюсь, что россияне все больше устают от этого конфликта, и это затрудняет для режима Путина возможность продолжать войну", — отметил он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 19 августа и в ночь на 20 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу "Танеко" в Республике Татарстан и нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае. Эти объекты относятся к российской нефтегазовой инфраструктуре.

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