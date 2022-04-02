Россия неудачно подшутила над своими людьми: Зеленский призвал российских новобранцев не идти на смерть и сразу сдаваться

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам: попросил предупредить всех призывников и их родителей, что Россия может отправить молодых парней на войну против нашего государства. А это для многих из них – гарантированная смерть.

Об этом Зеленский сказал в новом видеообращении к российскому и украинскому народам. Так президент отреагировал на то, что в России с 1 апреля начался призыв на срочную службу. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"1 апреля оккупанты решили отметить двумя одинаково неразумными шутками. Одна такая шутка – над людьми в России. Там стартовал весенний призыв, который выглядит как традиционный, но все же отличается от обычных", – сказал глава государства.

Видео дня

Хоть они и граждане государства-агрессора, Зеленский считает нужным предупредить их об опасности. Президент призвал российских новобранцев, которые могут оказаться в Украине, сдаваться нашим Вооруженным силам. Но прежде всего гарант посоветовал российским родителям не отдавать своих детей в армию.

Зеленский отдельно остановился на том, что РФ пытается забирать в армию людей в украинском Крыму. Их он призвал саботировать этот призыв, не выполнять преступные приказы оккупантов и также при первой же возможности сдаваться в плен.

О коллаборантах

Второй глупой шуткой оккупантов президент назвал то, что российские солдаты во временно захваченных городах и селах принуждают людей к сотрудничеству с назначенной самими же россиянами оккупационной "властью". А тем, кто отказывается, солдаты РФ угрожают.

Зеленский сделал последнее предупреждение коллаборантам и добавил, что тем, кто сотрудничает с ними или с оккупантами напрямую, после победы тоже не поздоровится.

"Мое сообщение для них простое: ответственность за коллаборацию неотвратима. Завтра или послезавтра – это вопрос второстепенный. Главное – неизбежность того, что справедливость будет восстановлена. Поэтому каждый, кто пошел в "гауляйтеры", может уже делать себе прописку где-нибудь в Ростове", – заявил украинский лидер.

Обращение к украинцам

Президент сказал о том, что российские оккупанты медленно, но заметно отходят с севера Украины. А наши войска при этом осторожно продвигаются вперед и возвращают захваченные территории. Однако опасностей даже на зачищенных от врага территориях, и по всей стране еще много.

"Первая – бомбардировки могут продолжаться. Второе – они минируют всю эту территорию. Минируют дома, минируют технику, даже тела убитых людей. Очень много растяжек, очень много других опасностей...Каждый, кто возвращается на эту территорию, также должен быть очень осторожным! Еще невозможно возвращаться к обычной жизни, как было", – подчеркнул Зеленский.

Он попросил подождать, пока саперы разминируют территории, где россияне устроили настоящую катастрофу.

Кроме того, на востоке Украины ситуация остается крайне сложной, оккупанты перекидывают силы на Харьковское направление и Донбасс. Наши воины там готовятся к более активной обороне и отражению мощных ударов врага.

"Еще раз подчеркиваю: впереди – сложные битвы. Сейчас еще нельзя думать, будто мы уже прошли все испытания. Мы все хотим победы. Но когда она будет – каждый это увидит. Каждый это почувствует – что наступает мир", – заявил президент.

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