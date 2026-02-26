'Россия не хотела иметь по соседству успешную страну': чешский депутат назвал причину нападения РФ на Украину

Россия не хотела иметь рядом успешного соседа, государство, которое самостоятельно определяет собственный курс. Поэтому и начала войну против Украины.

Видео дня

Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам, обороне и безопасности Сената Чешской Республики Павел Фишер. Он назвал причину нападения РФ на Украину.

По его словам, российская агрессия стала атакой на страну, которая выбрала независимый путь развития и закрепила в своей Конституции стремление к членству в Европейский Союз и НАТО.

Именно поэтому, подчеркнул сенатор, Россия пыталась сломать Украину, ведь не была заинтересована в соседстве с государством, которое прошло успешные реформы и трансформации.

Фишер подчеркнул, что 24 февраля имеет символическое значение не только для украинцев, но и для всех народов, которые ценят свободу и право самостоятельно определять собственное будущее.

Он также отметил, что в предыдущие годы пытался в эти дни приезжать в Украину, чтобы лично пообщаться с гражданами, военными, представителями власти и общественного сектора. Однако в этом году, учитывая внутреннюю ситуацию в Чехии, решил сосредоточить внимание на поддержке Украины непосредственно в парламенте своего государства.

В частности, в верхней палате парламента состоялась конференция под названием "Российская агрессия против Европы: украинская защита Европы после четырех лет войны", участниками которой стали представители организаций, помогающих Украине. А 24 февраля там провели открытые слушания с участием около 50 парламентариев, почти 30 дипломатов, членов правительства и президента страны, где Фишер выступил с докладом.

"Нам было важно организовать профессиональную дискуссию о безопасности, чтобы донести ключевые сигналы и определить задачи, которые стоят перед Чехией в контексте войны в Украине", – подчеркнул сенатор.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп не понимает, чего на самом деле хочет Путин от Украины. Трамп убежден, что целью Кремля являются территории, тогда как Путин на самом деле хочет гораздо большего, а именно права вето относительно будущего Украины. Об этом пишет The Telegraph.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!