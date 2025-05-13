Россия может начать агрессию против ЕС, если в Украине установится мир: еврокомиссар назвал единственный способ остановить Путина

Новоназначенный комиссар Еврокомиссии по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что мир в Украине не гарантирует безопасности Европе. Наоборот, он может подтолкнуть Россию к новой агрессии уже против стран ЕС или НАТО.

Видео дня

И единственный способ остановить кремлевского диктатора – это подготовиться к российскому нападению. Об этом Кубилюс рассказал в интервью украинским СМИ.

Он предупредил, что, согласно данным разведок, Кремль может "протестировать статью 5" Североатлантического договора уже к 2030 году, а возможно, и раньше.

"Разведки Германии, Дании и других стран говорят, что Россия может быть готова напасть на нас (или, как это называют, "протестировать статью 5") до 2030 года. Некоторые считают, что это может произойти даже раньше, в течение следующих трех лет", – сказал он.

По мнению Кубилюса, бывшего премьера Литвы и давнего союзника Украины, экономика России уже настолько интегрирована в военную модель, что вернуть ее к довоенному состоянию будет почти невозможно. Страна продолжает массово производить оружие, и в случае заключения перемирия в Украине эти ресурсы просто переориентируют на другие цели. Именно поэтому риск новой агрессии – на этот раз против стран Евросоюза – не просто существует, а вполне реалистичен.

"Несмотря на это, установление мира в Украине очень важно, и мы поддерживаем его всеми силами. Но при этом должны быть реалистами и понимать: это не означает, что Россия прекратит готовиться к следующим агрессиям, то ли против Украины, то ли против стран – членов ЕС или НАТО. Мы считаем новую войну очень реалистичным сценарием. И единственный способ сдержать российскую атаку – это повысить нашу готовность к ней", – сказал комиссар Еврокомиссии по вопросам обороны.

Первым шагом к укреплению обороноспособности ЕС должно стать объединение возможностей стран-членов. Это позволит четко оценить общие потребности и разработать единый план оборонного производства.

Следующий ключевой вопрос – финансирование перевооружения. В рамках инициативы ReArm Europe предусмотрена мобилизация 800 миллиардов евро на нужды обороны, чтобы обеспечить модернизацию вооруженных сил государств-членов.

Еще один важный шаг запланирован на июнь – принятие нового законодательства, которое упростит правила в сфере оборонной промышленности. Речь идет об устранении бюрократических барьеров, которые тормозят расширение производства.

Четвертое направление – это инновации. Европа должна готовиться не только к вызовам настоящего, но и к возможным войнам будущего. Именно поэтому ЕС заинтересован в тесном сотрудничестве с Украиной в области оборонных технологий – это взаимодействие важно как для Киева, так и для самой Европы.

Пятый пункт – повышение военной мобильности. Уже осенью будет представлен специальный документ, посвященный способности ЕС быстро перемещать военные силы и технику. Это предусматривает инвестиции в инфраструктуру: дороги, железную дорогу, авиатранспорт и тому подобное. И хотя вопрос военной мобильности традиционно рассматривается в контексте НАТО, Евросоюз также активно приобщается к этому процессу, обеспечивая значительную часть финансирования.

Отдельный акцент делается на создании так называемых флагманских оборонных проектов, на которых будут сосредоточены основные усилия. Среди них – европейская система противовоздушной обороны, стратегические способности вроде авиасистем дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS), а также развитие собственных спутниковых разведывательных технологий, от которых ЕС до сих пор зависит от США.

Это, по словам Андрюса Кубилюса, не означает конфронтации с Вашингтоном. Европа стремится постепенно уменьшать зависимость от Соединенных Штатов в стратегических сферах в рамках естественного перераспределения ответственности. Ведь следует учитывать, что уже в течение следующего десятилетия США, вероятно, сосредоточат свое внимание на Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, европейские страны активно ищут способы уменьшить свою военную зависимость от США. Одним из важных шагов на этом пути является разработка собственного истребителя шестого поколения, который в будущем может заменить американский F-35.