Россия ищет в странах ЕС 'нового Орбана': в WP сказали, на кого нацелилась Москва

Россия активизирует усилия для поиска нового политического союзника в ЕС и делает ставку на Болгарию накануне парламентских выборов. В центре внимания Москвы – политический проект Румена Радева, которого связывают с пророссийским курсом.

Внеочередные парламентские выборы в Болгарии, запланированные на 19 апреля. Об этом сообщает The Washington Post.

Выборы приобрели стратегическое значение для России на фоне потери стабильного партнера в ЕС. Москва стремится компенсировать ослабление своих позиций и ищет новые точки влияния в европейской политике.

Еще до начала избирательной кампании в Болгарии зафиксировали активизацию сетей в соцсетях, которые продвигали политическую силу, связанную с Руменом Радевым. Исследование показало существенную диспропорцию в информационной поддержке: контент в его пользу распространялся значительно интенсивнее, чем материалы конкурентов.

Есть риски организованной кампании влияния. В частности, речь идет о возможной координации действий через сети, связанные с российскими структурами, а также о поддержке со стороны бывших военных, имеющих контакты с российской разведкой.

Политическая сила Радева, созданная всего несколько месяцев назад, быстро набрала популярность, используя антикоррупционную риторику и протестные настроения. В то же время сам политик известен критикой военной помощи Украине и выступлениями за восстановление отношений с Россией.

Однако есть сомнения, что Болгария сможет полностью повторить венгерский сценарий. Вероятная необходимость коалиции с прозападными силами может ограничить влияние Радева даже в случае победы. В то же время страна может стать частью более широкого пророссийского блока, который будет влиять на единство ЕС.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне парламентских выборов Болгария обратилась к Европейскому Союзу с просьбой помочь предотвратить возможное вмешательство России в голосование. Болгарские чиновники убеждены, что Москва способна использовать иностранные ресурсы для манипулирования общественным мнением через соцсети и пропагандистские сайты.

