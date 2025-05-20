Россия хочет то, на что не имеет права: Рубио объяснил, почему до сих пор не заключен мир в Украине

Закончить войну в Украине военным путем невозможно. Фундаментальная проблема заключается в том, что Россия хочет получить то, на что она не имеет права, а Украина не может вернуть свое военным путем.

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Об этом сказал государственный секретарь США Марко Рубио. Он сделал такое заявление в сенатском комитете по международным отношениям.

"Вот с чем мы можем согласиться: военного решения этого кризиса не существует. И мы должны завершить его путем переговоров. И фундаментальная проблема, которая стоит перед нами в Украине, заключается в следующем: Россия хочет получить то, чего у нее нет и на что она не имеет права. А Украина хочет получить то, что не может вернуть военным путем", – сказал Рубио.

Также госсекретарь заявил, что Россия не получила никаких уступок от США. Американские санкции против РФ продолжаются, а Украине продолжает поступать военная помощь и разведывательная информация.

"Когда Владимир Путин проснулся сегодня утром, на него действовали те же санкции, что и с начала этого конфликта, а Украина все еще получала поставки вооружения от нас и наших союзников", – заявил Рубио.

Вместе с тем госсекретарь США не исключает того, что Вашингтон введет более жесткие санкции против Москвы.

"Возможно, дело дойдет до этого", – сказал Рубио.

По его словам, США до сих пор не сделали этого из-за опасений, что Россия "может прекратить разговаривать".

"Президент считает, что если начать угрожать санкциями, россияне прекратят разговаривать. А для нас важно иметь возможность разговаривать с ними и побудить их сесть за стол переговоров", – сказал госсекретарь США.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что решений о новых пакетах помощи Украине еще не принято. В то же время по его словам, Вашингтон сотрудничает с партнерами по НАТО, чтобы найти дополнительные системы ПВО Patriot для Киева.

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