'Россия должна заплатить': духовный советник Трампа призвал не 'списывать' на переговорах российские преступления в Украине

Во время мирных переговоров нельзя замалчивать или "списать" преступления против человечности, которые совершает Россия в Украине. Это не просто война, это – сознательная политика террора против мирного населения.

Об этом заявил духовный советник президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс. Он произнес речь на Международной конференции по вопросам правосудия Justice Conference.

Марк Бернс отметил, что российская агрессия разрушила не только государственные границы, но и базовые принципы человечности, такие действия нельзя "списать" на войну – это военные преступления и умышленный террор против невинных людей.

"Жестокость России не только нарушила границы. Она нарушила гуманность. Больницы бомбили больницы. Школы были мишенями. Детей убивали. Родителям не давали ответить на крики своих детей. Это не война. Это военные преступления. Это преднамеренная кампания террора против невинных", - отметил Бернс.

Он также заверил, что продолжит поддерживать Украину до тех пор, пока не прекратятся обстрелы и не завершится война.

Пастор также подчеркнул, что Россия должна заплатить за свои военные преступления, среди которых изнасилование, похищение людей, убийство детей, целенаправленное уничтожение более 700 религиозных сооружений.

"Выявленную тиранию должна догнать справедливость. Преступления против человечности нельзя игнорировать, их нельзя игнорировать и списать на переговорах", – предостерег Бернс.

Напомним, по данным Института изучения войны (ISW), военное командование РФ терпит и поощряет военные преступления против украинских военнопленных. Захватчики не только не наказывают, но и позволяют устраивать пытки в отношении пленных.

Кроме того, российские военные регулярно убивают безоружных украинских военнопленных. А в социальных сетях распространяют видеозаписи казней, что еще больше легитимизирует насилие в рамках российской военной идеологии, унижает достоинство жертв и укрепляет условия, позволяющие продолжать военные преступления на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA, на оккупированной территории Украины похищения людей поставили на поток. В так называемых новых регионах, которые оказались под контролем агрессора уже после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, ситуация все время ухудшается. Исчезновение молодых девушек на оккупированной территории происходят постоянно, оккупанты похищают даже школьниц.

