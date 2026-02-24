'Россия должна потерпеть поражение, Украина – стать членом ЕС': Европарламент принял резолюцию в годовщину агрессии Кремля

В четвертую годовщину полномасштабной агрессии РФ против Украины Европейский парламент принял резолюцию, в которой отметил необходимость поражения России и победы Украины. Евродепутаты также подтвердили, что будущее Украины – в Европейском Союзе.

Депутаты решительно подчеркнули неотъемлемое право Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Об этом сообщает издание Европейская правда со ссылкой на текст принятого документа.

В документе подчеркивается, что агрессия России должна потерпеть поражение, а Украина – победить. Также евродепутаты заявили, что Россия, ее руководство и союзники, в частности белорусский режим, несут полную ответственность за развязанную войну, военные преступления и преступление агрессии, и должны быть привлечены к ответственности.

Кроме того, Европарламент подтвердил, что будущее Украины – в ЕС, признав европейскую интеграцию стратегическим приоритетом для Союза. Депутаты призвали институты ЕС и государства-члены готовиться к будущему расширению через проведение внутренних реформ и разработку четкой стратегии расширения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина получила от ЕС перечень требований, выполнение которых необходимо для готовности к вступлению. Речь идет о шагах в сферах верховенства права и антикоррупционной политики, которые должны быть реализованы даже при самом быстром сценарии переговоров.

