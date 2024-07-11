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Блог | Россия демонстративно поиздевалась над ООН, и та съела это в прямом смысле слова
Разгромив детскую больницу в Киеве, россия затем устроила в ООН ланч, где главным блюдом была котлета по-киевски.
Организации Объединённых Наций вместе с её Совбезом было чётко указано на их место. Именно на такое отношение к себе они действительно заслуживают.
Заодно тем самым достойный привет на свой юбилейный саммит получило и НАТО. Ему в который раз напомнили, чего оно стоит.
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