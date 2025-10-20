'Россия боится решения по 'Томагавкам': Зеленский намекнул, что такое оружие есть не только у США

После того, как американский президент Дональд Трамп отказался в ближайшее время так или иначе предоставить Украине ракеты Tomahawk, президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что такое дальнобойное оружие есть не только у США, и другие партнеры нашей страны, возможно, предоставят нам его. Вопрос лишь в том, как же использовать это оружие.

Такой намек украинский лидер сделал во время встречи с журналистами, на которой присутствовал корреспондент OBOZ.UA. Он отметил, что разговаривал по поводу ракет с европейскими лидерами сразу после встречи с президентом Трампом.

"В России боятся решения по "Томагавкам". Но соответствующее оружие есть не только у США. И если США делают шаг вперед, "русские" понимают, что я договорюсь в Европе о "Томагавках" и о другом необходимом оружии", – отметил президент.

Что сказал Зеленский

По его словам, вопрос не просто в "Томагавках" как таковых.

"Вопрос в использовании оружия. Потому что можно иметь ATACMS, но как вы можете их использовать? Вопрос не только в том, какое у вас оружие, а как вы его можете использовать. Понятно, что по военным целям и в координации", – в частности, сказал президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, европейские лидеры, с которыми он общался сразу после встречи с Трампом, "сами хотят обращаться с соответствующей просьбой к нему".

"Мы в постоянной координации. Во время возвращения из США у нас в Ирландии была остановка на дозаправку. И в этот момент Андрей Ермак выходил на связь со всеми NSA, они общались. То есть мы в постоянном контакте с NSA европейских стран, и вместе выстраиваем нашу общую позицию. И дальше они тоже будут с этим вопросом обращаться в различных форматах к Соединенным Штатам Америки", – пообещал президент Украины.

NSA, о которых он упомянул – национальные агентства по безопасности.

Резкая смена риторики

Владимир Зеленский также отметил, что "изменение риторики в США, которая произошла относительно дальнобойного оружия – над этим надо работать". По этому поводу он добавил, что в руководстве страны-агрессора боятся положительного решения по "Томагавкам", или любых других дальнобойных систем.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп вновь сделал заявление относительно возможных поставок Украине дальнобойного оружия. Он пожаловался, что Соединенные Штаты "не могут передать Украине все имеющееся оружие". По его словам, он всегда хорошо относился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и к Украине в целом. Однако американский лидер "не готов рисковать интересами США".

