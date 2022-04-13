Российское руководство либо будет искать мир, либо РФ навсегда покинет международную арену, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство страны-агрессора России должно реально искать мир. Иначе из-за этой войны РФ навсегда покинет международную арену.

Об этом глава государства сказал в новом видеообращении к украинскому народу. Он также рассказал, что 13 апреля оказалось полезным днем для нашего государства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сегодня Зеленский встретился с лидерами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, а перед этими переговорами партнеры посетили Бородянку в Киевской области, где своими глазами увидели, какие зверства совершают российские оккупанты в Украине.

Видео дня

"Польша, Литва, Латвия, Эстония. Был очень рад встретиться с президентами сегодня. Переговоры были плодотворными...Бородянка для президентов – это еще один аргумент, чтобы жестче настаивать на реально ощутимых санкциях против России", – сказал гарант.

Зеленский также провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Они поговорили о привлечении к ответственности всех российских военных и командиров, совершивших военные преступления против украинского народа. Еще одной темой разговора стала военная помощь Штатов нашему государству.

"Договорились. На 800 миллионов долларов. Оружие, боеприпасы, другая помощь. Артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты. Искренне благодарен за поддержку! Также договорились об ужесточении санкций против России", – сказал президент Украины.

О санкциях

Украинский лидер еще раз подчеркнул, что для давления на Россию необходимо нефтяное эмбарго и отказ от всех российских энергоносителей со стороны Европы. "Евросоюз должен прекратить спонсировать российскую военную машину", – подчеркнул он.

Президент сообщил, что уже три недели работает группа украинских и международных экспертов, которая оценивает введенные против РФ санкции и то, как Россия пытается их обойти.

"Группой подготовлены конкретные предложения, как можно убрать санкционные лазейки, которыми постоянно пользуется Россия, и как немедленно усилить санкции, чтобы это было ощутимо для Москвы", – рассказал гарант.

Ответственность россиян за военные преступления

Известно также, что главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан посетил Бучу, где россияне массово и жестоко убивали мирных жителей. Группа судебно-медицинских экспертов суда приступит к работе в городе.

"Ответственность для российских военных за военные преступления – неизбежна. Будем затягивать их всех в Трибунал. И не только за совершенное в Буче", – заявил Зеленский.

Ситуация на фронте

Российские оккупанты сейчас усиливают свою активность на восточном и южном направлениях. По словам президента, они пытаются отыграться за свои поражения на поле боя.

Захватчики продолжают наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары, заводят новые колонны техники. Они также всеми силами ищут резервы, чтобы восполнить потери. Для этого в РФ пытаются "мобилизовать" в свои войска жителей временно оккупированных районов юга Украины – в дополнение к так называемой "мобилизации" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Вся эта лихорадочная активность оккупантов свидетельствует прежде всего об их неуверенности. О том, что даже имея значительные запасы еще советской военной техники и значительное количество солдат, которых командование не жалеет от слова "совсем", российские военные сомневаются в своей способности сломать нас, сломать Украину ", – сказал президент Украины.

Он добавил, что наши военные делают все, чтобы эти сомнения россиян оправдались.

"И я благодарен всем нашим защитникам, всем нашим защитницам, которые держат позиции и приучают российских солдат к мысли о том, что эта война против Украины может завершиться только стратегическим проигрышем России – рано или поздно", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Запад должен объединиться в поддержке Украины и предоставить оружие украинскому войску, чтобы отбить российскую агрессию. Президент Владимир Зеленский озвучил перечень современного оружия, необходимого нашей стране.