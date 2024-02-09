По поводу интервью Путина, в котором он сразу же перехватил инициативу у Такера Карлсона и начал исторический экскурс. Мы все зря считали Недоросля Фонвизина комическим персонажем. Недоросль с ядерным оружием - это проблема мирового масштаба.

Я сильно сомневаюсь, что те "исторические аспекты", которые этот жалкий человечек выставлял, как повод для убийства нескольких сот тысяч человек, имеют хоть какое-то отношение к действительности, но то, что лидер 140-милионной страны может нести такую псевдоисторическую пургу в расчете, что его аудитория это проглотит, говорит о многом. В том числе и о его аудитории.

Мир должен опираться на законы, на международные соглашения, на границы, определенные этими соглашениями, а не на измышления малограмотного "хронографического плоскоземельца", заявляющего права Москвы на Киев, который старше лет на 800.

Проблема отсутствия базового образования, к сожалению, не чисто умозрительная. Идиот с ядерной дубинкой - это не просто идиот. Все это было бы просто смешно, если бы по причине малообразованности и ограниченности кремлевского сидельца не гибли люди. А они гибнут.

Я убежден, что заявленные "исторические" причины на самом деле имеют к войне крайне опосредованное отношение. Повод и причина, как известно, вещи разные. Но раз уж этот российский гитлерок решил поучить нас истории, то дать ему оценку можно и нужно. Он - двоечник.