Можно не сомневаться, что для многих, это на первый взгляд, вопрос абсолютно абсурдный, из сферы болезненной фантазии.

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Але хіба трохи більше ніж два роки тому питання, чи підуть російські танки на Київ або чи будуть знищені приміські чудові спальні міста разом з їх багатотисячним населенням - Буча, Ірпінь, Бородянка - могли звучати як не абсурдні? Або чи буде стерте з лиця землі прекрасне приморське місто Маріуполь і заживо заморені голодом і знищені ракетами, фосфорними бомбами й іншою смертоносною зброєю десятки тисяч мирних мешканців цього міста, або що російська артилерія та авіація буде знищувати Чернігів, Харків, Охтирку та багато інших українських міст і сіл, замордують, зґвалтують тисячі українок або уб’ють десятки тисяч мирних українців?

Можна не сумніватись, що переважна більшість українців до 24 лютого 2022 року, не вагаючись, відповіла б на такі питання абсолютно однозначно - такого не може бути, росіяни не можуть вчиняти проти українців такі звірства.

А насправді вийшло, що можуть.

Путінські агресори довели усьому світу, що вони набагато жорстокіші, ніж гітлерівці. Вони - рашисти. І для них не існують ні кордони, ні закони, ні мораль, ні совість.

Вони здатні на будь-які дії, якими б вони не виглядали абсурдними чи божевільними.

Мені вже приходилось висловлювати своє припущення щодо зазіхань путіна на Святу Землю.

Перший раз написав про це через три місяці після початку повномасштабної війни путіна проти України. Вже тоді попереджав своїх друзів в Ізраїлі, що захоплення Єрусалима може бути в планах путіна. Зараз загроза для Єрусалиму, на мій погляд, є значно більша, ніж була на той час.

Зараз путін, після проведення бутафорських виборів, став - самодержцем росії. Йому вже мало лаврів царя всеросійського. Він хоче бути, якщо не володарем світу, то хоча б його значної частини.

Єрусалим - це потаємна мрія усіх російських імператорів. Вони зажди вважали це Святе місце - частиною руського міра. Але путін напевне хоче здійснити те, що не вдалося жодному російському імператору. Яким до речі, не вдалося навіть повернути у власність росії Олександрівське подвірʼя в Єрусалимі. Спори щодо належності якого тривають з 1917 року, але тільки путін звернувся до влади Ізраїля з письмовим зверненням про його передачу в розпорядження росії.

Усі добре знають, який путін "історик", як він може маніпулювати історичними фактами чи історичними подіями. Зокрема це стосується і його трактування історії України і росії. Розумні люди чітко усвідомили, у разі повного розриву зв’язків з Україною з її історичним минулим і історичними фактами, які визнаються у всьому світі - історія саме росії може обмежитись декількома століттями. В переважній більшості та концепція "історичної правди", яку придумав путін, або його придворні історики, ґрунтується не на історичних подіях чи фактах, а на пропагандистських меседжах, які видумали в кремлі. Зважаючи на незадовільний характер війни в Україні, путін усвідомив, що програш у цій війні неминучий, а це, крім усього іншого, може призвести до того, що навіть російське населення усвідомить, що переважна більшість історичних подій і фактів, які путін приписав російській історії, насправді є реальною і правдивою історією України – держави, яка має тисячолітню історію, існування якої доказано історичними фактами, які ніхто у світі не оспорює.

За таких обставин, не спроста знову заговорили російські пропагандисти, зокрема путінський ідеолог О.Дугін, про приналежність Єрусалима росії. Нещодавно філософ Олександр Дугін, один із творців тієї імперської ідеології, яку втілює в життя російський президент владімір путін, звинуватив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаніягу у "вбивствах на релігійному ґрунті" та передрік "російське" майбутнє Єрусалима. 6 квітня, у своєму Телеграм-каналі ідеолог, відомий своєю близькістю до Кремля, написав: "Бібі знищує всіх — і винних, і невинних, бо Тора та Талмуд наказують йому це робити". Щодо Єрусалиму О.Дугін написав: "Це російське місто, мати всіх міст. Єрусалим буде російським містом або його взагалі не буде. І хто правитиме їм, той буде російським царем"- написав пропагандист.

Але, давайте згадаємо, як приблизно декілька років тому в росії на пропозицію путіна почали обговорювати необхідність підготувати для учнів молодших класів універсальні підручники. На думку путіна, необхідно було підготувати підручники не тільки з історії - потрібна ціла низка нових підручників, в яких були б відсутні подвійні стандарти. Що це за стандарти - ніхто не знає, але можна здогадуватись. путін декілька разів виступав на історичну тематику і висловлював своє ставлення до деяких загальновизнаних історичних фактів. Під подвійними стандартами, можливо, він розуміє історичні факти, які не враховують його особисте до них ставлення. Іншими словами путіну кортить переписати історію, історичні події з урахуванням його особистого ставлення до цих історичних фактів і подій.

Якщо повернутись до універсального підручника з історії, то в ньому факти треба викладати так, як їх розуміє сучасне населення росії і особисто путін.

В Інтернеті було жваве обговорення начебто такого підручника для 4-5 класів, який і був підготовлений з урахуванням деяких особливостей, пов’язаних з історичною інтерпретацією подій путіним. росія - це не тільки батьківщина владіміра владіміровіча, але й колиска людства, як зазначено в цьому підручнику. І далі: Саме з росії пішли у світ - юдаїзм, християнство та іслам. росія подарувала усьому людству Віру в Єдиного Бога. росіяни були народом Божим, поки Святу Землю у росії не відвоювали євреї. Руський нарід - старший брат усіх народів на світі, і тільки Китай, Іран та Індія - брати-близнята. Після завоювання юдеями в 1250 році до нашої ери староруського міста Русска Оселя, який був заснований воєводою Кияном, його перейменували в Єрусалим. русска Оселя, насправді Єрусалим, був заснований "руськими". Саме їх Бог вибрав для заснування цього міста, щоб зберігати Скрижалі Заповіту, який євреї тимчасово відвоювали у "руськіх". Як стверджують автори деяких публікацій, на таких історичних сентенціях і побудований був проєкт цього підручника історії, а інформація про "руський" Єрусалим - це лише невелика частина цього історичного маразму. Правда, є інформація про те, що п’ять років тому міносвіти росії відмовилось від ідеї єдиного підручника з історії, але для нас є цікавим і важливим його зміст. Відмова від цього підручника раніше, - не означає, що зараз не можуть його затвердити. Все залежить від політичної кон’юнктури і бажання путіна. На прикладі цього підручника можна здогадатись, на яких історичних подіях росіяни збирались навчати своїх дітей.

Після незаконного захоплення росією українського Криму в 2014 році, відома російська співачка-патріотка Жана Бічевська гастролювала по росії з супер патріотичною піснею. Деякі рядки цієї пісні мовою оригіналу:"Возвратит Россия Русский Севастополь, станет снова русский полуостров Крым, Наш Босфор державный, наш Константинополь. И святыня мира Иерусалим". Тобто, як стверджують автори публікацій, внесення до цього підручника як вільної від подвійних тлумачень єдиної історичної правди "факту", що Єрусалим "руське" місто, набуває гарантованого історичного обґрунтування, оскільки цей "факт" оспівується в піснях. "руське" населення зомбують такими "історичними фактами", такими піснями. Після накачування дітей такими "історичними фактами" залишається тільки дочекатись, коли ці діти виростуть до призовного віку, після чого на їх шиї треба надіти автомати Калашнікова, сформувати з них готові бойові тактичні групи, вказати чергову країну для захоплення, і російська армада кинеться знищувати ту чи іншу країну, яку їм вкаже фюрер. Тому питання, чи увійдуть російські танки в Єрусалим, не є на даний час риторичним - воно за певних умов може бути реальним.

Що це за певні умови?

Ні для кого не секрет, що путін задля формування нової спільноти рашистів, сформував колосальний за своєю потужністю і ефективністю державний пропагандисткий ресурс. Ніхто не знає, що у нього в голові. Будь-які його ідеї, навіть якщо вони відверто божевільні, це населення, яке і сформоване пропагандистським ресурсом, буде виконувати і палко підтримувати. Достатньо прямої вказівки вождя, і проєкт цього підручника з історії для учнів 4-5 класів стане головним предметом і основою усієї пропагандисткої кампанії, яка усією своєю потугою дуже швидко переконає населення, що Єрусалим - це руське місто, яке вони заснували, але євреї тимчасово його завоювали.

І стане Єрусалим - "колибєлью" російського населення.

путін, рашизм - це загроза планетарного масштабу. І чим швидше це усвідомлять країни, які поки що не приєднались до антипутінської коаліції, тим буде краще, тим швидше ця загроза людству буде переможена українським народом з допомогою світової спільноти.

Разом з тим, не можна не звертати увагу на все більшу спорідненість росії і Ірану. Є абсолютно обґрунтовані пірипущення, що масований ракетний удар балістичними та крилатими ракетами, а також ударними безпілотниками, був узгоджений іранською стороною з путіним і цей масований напад повинен був призвести до катастрофічних наслідків для армії Ізраїля і взагалі для Держави Ізраїль. Не можна применшувати потугу військ оборони Ізраїля, але якби не допомога антиіракської коаліції і перш за все США, наслідки цієї агресії могли бути іншими. Не можна виключати, що повернення в публічну риторику кремлівських пропагандистів з темою російського Єрусалима, теж пов’язане з цією агресією Ірану. Але, путін, безумовно чекав іншого результату від масованого удару Ірану по Ізраїлю, але те що відбулося показало реальну військову спроможність США і безпорадність Ірану і його покровителя путіна.

Тому питання, чи увійдуть російські танки в Єрусалим, я б залишив поки що відкритим. Усе зараз залежить від українського народу і його Збройних сил, що героїчно стоять на шляху рашиського божевілля, яке може перекинутись на усю Європу і на увесь світ і зачепити також і Єрусалим.