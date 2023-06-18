"Российские ракеты могут долететь и до Лиссабона": посол Украины в Германии призвал Запад действовать

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал Запад предоставить нашей стране больше военной техники и расширить существующую военную помощь, отправив ВСУ современные истребители и дальнобойные ракеты. Украина достойна членства в НАТО, потому что именно она борется с Российской Федерацией и защищает Европу.

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Дипломат выступил с призывом к государствам-партнерам в интервью Berliner Zeitung. "Поддержка Запада необходима для нашего выживания. Но ее мало: представляете, у нас только две системы Iris-T и пара PATRIOT", – отметил Макеев.

"Они могут защитить такой город, как Киев, и, слава богу, Киев хорошо защищен. Но на всю Украину не хватает, поэтому люди не чувствуют себя в безопасности в других городах", – продолжал он.

Кроме того, нашим защитникам и защитницам на передовой нужно больше зенитных комплексов, бронетехники, танков. Макеев сказал, что обсуждает это со своими коллегами-дипломатами из правительств разных стран мира.

Он отметил, что в 2014 году реакция мира на агрессию России была недостаточной и "неохотной". "Эти колебания каждый день стоят жизней", – подчеркнул посол. Поэтому сейчас очень важно, чтобы партнеры, в том числе Германия, действовали решительно.

Если Украина победит, то люди в ФРГ тоже будут в большей безопасности. "Мало кто знает, что летящие в нас ракеты могут долететь до Лиссабона. Сейчас именно украинцы выполняют кейс альянса НАТО, статья 5. Украина – единственная нация, которая борется с Россией, мы уже актив НАТО", – заявил дипломат.

Он сказал, что для Киева нет лучшей гарантии безопасности, чем членство в Североатлантическом альянсе.

"Мы ожидаем, что саммит НАТО в Вильнюсе (11-12 июля 2023 года. – Ред.) укажет нам четкий путь к членству. Понятно, что мы не можем присоединиться в горячую фазу войны. Но до тех пор Украину надо поддерживать так, чтобы мы могли защищаться", – отметил Макеев.

Он добавил, что Киев надеется на упрощенный путь, как в случае с Финляндией и Швецией, потому что наша страна уже защищает восточный фланг Альянса.

Как писал OBOZREVATEL, на фоне активизации боевых действий от Киева вновь прозвучали призывы к усилению военной поддержки Украины, особенно со стороны Берлина. Экс-посол Украины в Германии, заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что Силы обороны нуждаются в танках Leopard 2 и ФРГ могла бы совершить дополнительные поставки.

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