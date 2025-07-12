Российские дроны пролетали всего в 5 км от Хмельницкой АЭС – МАГАТЭ

Во время одной из российских воздушных атак на текущей неделе дроны захватчиков были замечены на расстоянии всего пяти километров от Хмельницкой атомной электростанции. Также зафиксирован пролет одного беспилотника оккупантов непосредственно над Чернобыльской АЭС.

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Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергетике. В последнем отчете МАГАТЭ отмечается, что те или иные военные угрозы фиксируются на всех украинских АЭС.

"Мониторинговые группы МАГАТЭ, присутствующие на всех объектах – Хмельницкой, Ровенской, Южно-Украинской АЭС и Чернобыльской АЭС – отчитались, что в течение прошлой недели почти ежедневно раздавались сигналы воздушной тревоги. На Хмельницкой АЭС команде сообщили, что дроны были замечены на расстоянии пяти километров от объекта", – указано в отчете организации.

Мониторы МАГАТЭ, работающие на Ровенской АЭС, за последнюю неделю были вынуждены дважды прятаться в укрытии, а в прошлый четверг в укрытии находились и мониторы с Хмельницкой и Ровенской АЭС.

Запорожская АЭС пока остается подключенной к последней основной линии электропередач "после недавней потери всего внешнего электроснабжения". Эта ситуация продолжает свидетельствовать о повышенных рисках для ЗАЭС, цитирует МАГАТЭ своего руководителя Рафаэля Гросси.

Южноукраинская АЭС 4 июля также потеряла подключение к одной из внешних линий электропередач (в то же время, когда и ЗАЭС потеряла внешнее питание).

На ЗАЭС команда МАГАТЭ "слышала военную активность в течение всей прошлой недели", в частности стрельбу вблизи станции 4 июля и три взрыва вблизи станции 5 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, во время Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме президент Владимир Зеленский провел встречу с генсеком МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Во время встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между МАГАТЭ и правительством Украины. Среди прочего, этот документ предусматривает, что МАГАТЭ будет выступать гарантом соблюдения безопасности при завершении строительства дополнительных энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции.

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