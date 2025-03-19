Єдиний реальний результат переговорів — обмін військовополоненими. Жодного перемир’я немає і, судячи з усього, у перспективі не передбачається. Україна погодилася на нього без жодних умов, тоді як Путін висунув неприйнятні вимоги. Роззброєння країни, на яку здійснено напад, — це не мирна ініціатива, а спонукання до капітуляції. Для цього, власне, не потрібно годинних телефонних розмов.

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Судячи з офіційних заяв, Кремль наполягає: "ми повинні диктувати умови". Адміністрація США обирає обережний підхід: "ніяких різких рухів і заяв".

За такої конфігурації шансів на реальне перемир’я майже немає. А до справжнього миру ще далі. Ба більше, навіть якщо він відбудеться, нічого в риториці американців не свідчить про те, що вони розглядають його як тривалий.

Фактично, ми бачимо реінкарнацію не мінських угод, а радше зернової. Тільки цього разу це не про зерно, а про рідкоземельні метали з присмаком пороху іранських дронів.