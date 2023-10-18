'Результат никого не разочаровал': Порошенко заявил о победе 'проукраинской' Польши

Результаты выборов в Польше, состоявшиеся 15 октября, показали победу демократии в стране, а также подтвердили, что она останется проукраинской.

Такое мнение выразил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в обращении к польскому народу.

"Результат парламентских выборов в Польше – это большая победа польской демократии. Цивилизованная смена власти – это подтверждение силы демократии, свободы, власти народа", – сказал политик.

Он отметил, что Украина внимательно следила за избирательной гонкой в стране-соседке и "результат никого не разочаровал".

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"Рекордная явка 74% засвидетельствовала готовность подавляющего большинства поляков принять активное участие в политической жизни своего государства. Демократия живет там, где активное гражданское общество и ответственная власть. Польское гражданское общество показало большую силу, с которой должны считаться политики всех партий и коалиций", – отметил Порошенко.

Он выразил убеждение, что на выборах победила "открытая и демократическая, проевропейская и проукраинская" Польша, которую "хорошо знают и уважают" в Европейском Союзе.

Отдельно Порошенко поздравил с успехом на выборах польские партии "Гражданская платформа" и "Польская народная партия", являющиеся партнерами "Евросолидарности".

Также он поздравил Дональда Туска – лидера "Гражданской платформы" и "большого друга Украины". "Политика и государственника, знающего и умеющего бороться, знающего и защищающего интересы Польши, прекрасно знающего и понимающего Европейский Союз и всю европейскую политическую кухню. И точно прекрасно знающего и понимающего Украину во всей нашей разноцветности проблем, безграничного потенциала. Какой знает и понимает украинский язык, мы это помним по его выступлениям в Верховной Раде", – напомнил Порошенко.

Он отметил, что Туск, который был в должности премьер-министра Польши во время Майдана 2013-2014 годов, поддержал Украину "в первые месяцы российской агрессии против нашего государства". Туск также поддерживал Украину, находясь в должности председателя Европейского Совета.

"А мы нуждались часто в отпоре российской агрессии, быстрой ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. Также эта помощь нам была нужна во время получения безвиза и многих других случаев", – констатировал Порошенко. снова нуждается в поддержке Польши на старте переговоров о вступлении в ЕС, решение по которому должно быть принято Еврокомиссией 8 ноября.

Он также поздравил с победой на выборах партию "Право и справедливость" и ее лидера Ярослава Качиньского, а также президента Республики Польша Анджея Дуду.

"Мы всегда будем благодарны за ту мощную помощь, которую Украина и украинцы получили от Польши и поляков, особенно после широкомасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года", – сказал Порошенко.

Он отметил, что поражение пророссийских политических сил в Польше "продемонстрировало, что наши народы не воспринимают разжигание между ними вражды, потому что враг у нас общий – это имперская Россия".