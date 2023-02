Резников после встречи с Писториусом рассказал, как и когда Украина будет получать немецкие танки Leopard

Немецкие танки Leopard Украина получит в ближайшее время. Первая партия поступит уже летом. В целом, до конца 2023 года страна получит свыше 100 Leopard 1. Это весомый вклад Германии в борьбу нашей страны против агрессии со стороны России.

Видео дня

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников после встречи с главой оборонного ведомства ФРГ Борисом Писториусом, который прибыл в Киев во вторник, 7 февраля. Он с юмором отметил, что "первый" Leopard Писториус в Украину привез лично, показав танк-сувенир и подчеркнув, что "уже скоро Leopard'ов будет много, и не сувенирных" (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Правительство Германии уже приняло решение о поставках Украине также танков Leopard 1. Этих танков к лету будет 20-25, к концу года – около 80, и в течение 2024 года – более 100 танков Leopard 1. Это минимум три батальона, включая материалы, которые нужно будет докупить, запасные части, амуницию и обучение. И, конечно же, не забываем о поставках Украине боевых танков Leopard 2 A6 в количестве 14 единиц", – сообщил министр обороны.

Резников подчеркнул, что Германия с Украиной и предоставляет нашей стране колоссальную поддержку, а также рассказал о сегодняшней встрече с коллегой.

"Сегодня был рад встречать своего коллегу и великого друга Украины – министра обороны Германии Бориса Писториуса. Первое. И действительно, главное. Скоро будет много положительных новостей. Мы провели очень плодотворный разговор. Это уже наша вторая встреча после "Рамштайна", – отметил Резников.

Он рассказал, что обсудил с немецким коллегой варианты ускорения изготовления боеприпасов для Украины, в частности, систем противовоздушной обороны.

"Обсудили не только условия защиты нашего неба, но и кооперацию и на будущее после победы. Четвертое. Сомнений нет – Германия и в будущем будет стоять на стороне Украины. И поставки Leopard – это весомый вклад Германии в борьбу Украины против агрессии со стороны России. Так, на "Рамштайне" мы говорили о поставках Leopard 2 А6. И уже через четыре дня правительство ФРГ решило предоставить нам Leopard'ы, боеприпасы, ремонтные возможности и помочь с подготовкой", – добавил Резников.

Министр обороны Украины сообщил, что 7 февраля вместе с коллегой провожали военных для проведения подготовки на Leopard 2.

"Мой коллега действительно увлекается скоростью подготовки украинцев, получающих знания. Он отметил, что системы вооружения эффективно работают для Украины в этой захватнической войне России. Это касается Marder, NASAMS, Patriot. By the way. 600 украинских сержантов уже начали обучение с вооруженными силами ФРГ", – заявил Резников.

Министр обороны заверил, что дальше буде только лучше.

"Победа за нами. Все будет Украина!" – резюмировал Резников.

Напомним: 7 февраля, правительство Германии одобрило поставки Украине 178 танков Leopard 1. Соответствующее решение было выдано оборонному концерну Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG).

Первые танки Leopard 1 будут доставлены не раньше середины этого года. Но неясно, будут ли все 178 Leopard 1 в конце концов боеспособными, многие машины придется использовать как склады запасных частей. Военные эксперты считают, что из-за значительной затяжки с поставкой боевых танков федеральное правительство мало помогло Украине с точки зрения стратегии.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Писториусом, который во вторник, 7 февраля, прибыл в Киев. Стороны обсудили помощь Вооруженным силам нашей страны от государств танковой коалиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!