Резников обсудил с Остином ситуацию на фронте в Украине и приоритеты на ''Рамштайн''

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Среди прочего, они обсудили ситуацию на поле боя в нашей стране.

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Об этом Резников сообщил в своем Twitter в субботу, 11 февраля. Он назвал Остина своим большим другом и другом Украины.

Министры также поговорили о том, какими будут приоритеты во время встречи контактной группы в формате "Рамштайн". Напомним, она состоится уже во вторник, 14 февраля.

Резников подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки непреклонно поддерживают Украину. Министр также поблагодарил их за помощь.

"Все это возможно благодаря нашим прозрачным и надежным отношениям", – отметил он.

Напомним: в Пентагоне заявили, что на следующей встрече контактной группы в формате "Рамштайн" будут детально обсуждены реальные потребности Украины в вооружении в преддверии годовщины начала полномасштабной войны с РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В НАТО сообщили, что следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится в штаб-квартире Альянса в Брюсселе 14 февраля. На нем будут рассматриваться вопросы обеспечения ВСУ боевой авиацией.

– Об этом также говорили в Офисе президента Украины и министр обороны Алексей Резников.

– 14-15 февраля также состоится встреча министров обороны стран Североатлантического альянса под председательством генсека Йенса Столтенберга.

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