Агентство Ройтерз сообщило, что Уиткофф, не взяв с собой к Путину помощника-"записывателя", неверно передал Трампу вроде как смягчённые путинские требования, тем самым нарушив протокол, а главное - таким образом изменив позицию своего президента в сторону России, и многие - в частности, Келлог - были этим весьма недовольны, ибо Трампу, который после этого и устроил Аляску, Виткофф якобы доложил, будто бы Путин готов вывести свои войска из Запорожской и Херсонской областей.

Более правдоподобную информацию насчёт обновлённых территориальных предложений Путина, кстати, по своей сути совпадающую с высказываниями и самого Виткоффа чуть позже, уверенно рассказал почему-то именно министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, и состоит она в согласии РФ на границу по линии соприкосновения без претензий на остальные территории, но за исключением 25-30 процентов незахваченной части Донецкой области, которые Путин всё же хочет, что, дескать, и обсуждалось предварительно на Аляске.

Тем временем Лавров, то есть глава МИД уже российского, сообщил, что Россия особо не требует признания русского языка именно в качестве [второго] государственного в Украине, а путинский спикер Песков - что Путин в принципе не возражает против возможности личной встречи с президентом Украины, лишь бы только она была надлежащим образом подготовлена, - так что и здесь, мол, имеют место определённые сдвиги.

Ну а очередные "две недели" неожиданно терпеливого Трампа, по истечении которых он что-то сделает, начались, между тем, в понедельник 25 августа, так что продолжительность срока (былые 24 часа) уже какое-то время не меняется, а меняется в последнее время только его начало.