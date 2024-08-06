В США подводят итоги недели, в плане развития предвыборных тенденций, еще не переросших в открытую предвыборную борьбу, и отмечают некоторые важные моменты, которые так или иначе, отразятся и на Украине. Конечно же, основным показателем того, что и как происходит в этом плане, является синтетический рейтинг, который регулярно высчитывается путем среднего арифметического из почти сотни опросов, которые проводят различные инстанции. Причем, набор отдельных рейтингов не сильно меняется от выборов к выборам и в общем, может использоваться как показатель именно тенденций или изменения средней температуры по палате.

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Теперь этот синтетический рейтинг показывает, что Камала Харрис постепенно сокращает отставание от Дональда Трампа и подбирается к нему уже вплотную. Если первые замеры давали почти 6% отставания, то после того, как она становилась все более реальным оппонентом экс-президента, оно сократилось до 2, а потом и до 1,2 процентов. И вот по итогам прошедшей недели, отрыв сократился до 0,6 процентов, что уже начало тревожить республиканцев, которые явно поставили на Трампа.

Американская пресса пишет о том, что республиканские сенаторы говорят, что кампания Трампа была застигнута врасплох решением президента Байдена отказаться от своей борьбы за переизбрание и что команда бывшего президента растерялась, обнаружив явный всплеск электорального импульса в пользу вице-президента Харрис. Часть сенаторов-республиканцев считают, что бывший президент Трамп должен был предвидеть эту рокировку на вершине демократического "бюллетеня" и был обязан создать резервную политическую стратегию еще несколько недель назад, но уже очевидно, что в этом плане инициатива была упущена и потому – приходится реагировать на уже состоявшиеся изменения.

Но ведь изначально вся стратегия предвыборной борьбы Трампа исходила из проактивности в том смысле, что именно он должен был навязывать повестку и тональность дискуссий из расчета вялости Байдена, который должен был оказаться в роли догоняющего, но с Харрис эта тактика сломалась в ее основе и теперь Трамп вынужден реагировать на повестку, которую диктует оппонент. И главное – Трамп лишился убийственного аргумента, по поводу преклонного возраста Байдена.

Они отмечают крайне неудачную дискуссию Трампа о расовом происхождении Харрис на съезде Национальной ассоциации чернокожих журналистов, как явный признак того, что кампания Трампа еще не выработала эффективную и понятную стратегию для борьбы с Харрис. И вообще, уже крепнет мнение о том, что предвыборный штаб Трампа недооценил масштаб перемен и то, насколько быстро демократы сплотятся вокруг кандидатуры Харрис, и насколько грозным соперником она может оказаться. Так, один из сенаторов-республиканцев, на условиях анонимности, сказал такое:

"Я думаю, что они были застигнуты врасплох. Я думаю, что они были удивлены. Я думаю, что был шок, когда демократы очень быстро возродили [единство своей партии] и обеспечили поддержку Харрис… Я думаю, что она более грозная, чем ее оценила команда Трампа. Это будут короткие выборы. Такой ход событий будет выгодным для нее. Это будет спринт. Мы привыкли к длинным выборам, но эти выборы в конечном итоге будут короткими. Это поможет ей".

При этом сенатор заметил, что для него достаточно того, как Харрис смогла стремительно собрать 310 миллионов долларов для своей предвыборной кампании и тем самым продемонстрировала всем результат, лучший, чем у Трампа при том, что она еще не получила номинацию. А еще он разделил общее мнение о том, что Трамп сделал крайне неудачный выбор кандидатуры вице-президента. При это он отметил, что см по себе Вэнс был худшей кандидатурой из всех возможных, но если бы Трампу оппонировал Байден, это была бы еще половина беды, но имея соперником Харрис, Вэнс является камнем н шее Трампа.

Другой сенатор республиканской партии, который плотно контактировал с Трампом и попросил сохранить его анонимность, чтобы откровенно говорить о кампании, сказал, что кандидат от Республиканской партии и его команда не были готовы к тому, что вся Демократическая партия поддержала Харрис буквально в течение нескольких дней после того, как Байден отказал от своей заявки на переизбрание. Аналитики допускали, что действующий президент может выйти из кампании, но скорее – вынуждено, по состоянию здоровья, и что это повлечет за собой изнурительную борьбу за номинацию в то время, когда Трамп будет набирать очки.

При этом оно признался, что вот такое моментальное сплочение демократов вокруг Харрис оказалось сюрпризом не только для Трампа и его команды, но и для него лично. Он заявил, что рассматривая возможность отказа Байдена от борьбы, он ставил на другого кандидата, которого по его мнению, могли поддержать демократы. А такого развития событий он точно не ожидал. Так что здесь он не стал винить Трампа за недальновидность, поскольку с его слов, именно такого развития событий не предвидел вообще никто.

Еще один сенатор Линдси Грэм, один из ближайших союзников Трампа в Сенате, в интервью The Hill настаивал на том, что Трамп предполагал, что в случае отказа Байдена баллотироваться на второй срок, фаворитом может оказаться Харрис. Тем не менее, и Трамп не ожидал того, что Харрис получит такую быструю и широкую поддержку демократов. Тем не менее, сенатор не упустил возможности накинуть на Харрис и рассказал старую историю о том, что она не справилась ни с одной темой, к которой имела отношение, в частности – пограничный кризис и вывод войск из Афганистана. Но на самом деле, это – подтасовки фактов, поскольку в таком случае надо бы вспомнить о том, кто издал сам указ о выводе войск из Афганистана и кто установил срок этого вывода. Но понятно, что имя Трампа в это никто не станет вмазывать, а тем более – сейчас.

Еще один анонимный сенатор был более прямым и откровенным. Он сказал о том, что если кто-то из республиканцев сейчас будет рассказывать о том, что он предвидел маневр Байдена – лжец. По его словам, он довольно легко общается со своими коллегами, сенаторами-демократами, и для тех это было тоже совершенной неожиданностью. Ему говорили о том, что Байден уперся и на все предложения покинуть гонку, отвечал тем, что он – единственный демократ, сумевший победить Трампа и что он намерен это сделать еще раз. А потом, когда все узнали о его выходе из гонки, коллеги демократы открыто говорили о том, что для них это – ровно такая же неожиданность, как и для всех остальных.

И в конце концов, буквально все говорят о том, насколько удачной была риторика в борьбе с Байденом, настолько она неудачна и даже неуместна с Харрис. Некоторые даже говорят о том, что он допустил фатальную ошибку, когда в момент растерянности, он перевел риторику в расовую плоскость. Этот его пассаж может стоить ему победы на выборах, а некоторые говорят о том, что уже не нужны никакие дебаты, поскольку Трамп уже погубил свою кампанию. Тем не менее, до 5 ноября еще далеко и плюс к тому, Харрис хоть и набрала больше, чем достаточно голосов для номинации на предстоящем партийном съезде, но пока она ее не имеет. Так что все еще впереди. Но что тут важно, Трамп уже из кожи вон лезет, пытаясь прикинуться другом Украины…