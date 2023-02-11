'Решение будет принимать Зеленский': в США осудили предложение Бразилии обсуждать мир в Украине без Украины

В администрации американского президента Джо Байдена отвергли заявление президента Бразилии, который предложил обсуждать окончание войны в Украине без Украины. Там считают, что решение о возможных переговорах по этому вопросу должен принимать глава украинского государства Владимир Зеленский.

Видео дня

С таким заявлением выступил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга в пятницу, 10 февраля. Он сказал, что позиция Вашингтона заключается в том, что именно президент Украины имеет право определять, при каких обстоятельствах можно организовать переговоры.

Кирби подчеркнул, что речь о переговорах о мире в Украине без присутствия украинской стороны вообще не может идти.

"Об этом президент Байден говорил очень много раз. Ничего об Украине без Украины", – заявил он.

При этом представитель Белого дома заверил, что Соединенные Штаты поддержат украинского лидера, если он примет решение о переговорах со страной-агрессором Россией.

Ранее бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва сказал, что о необходимости достижения мира в Украине хотел бы поговорить с президентами нескольких стран, среди которых нет Украины. Речь идет про РФ, Китай, США, Индию и Индонезию.

Отметим, что Луис Инасиу Лула да Силва привлек к себе внимание в мае прошлого года – за несколько месяцев до своего избрания в октябре 2022 года – критикой Зеленского. Политик утверждал, якобы украинский лидер "подтолкнул" российского диктатора Путина к войне разговорами о вступлении Украины в НАТО и ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Силва сказал, что Бразилия не собирается поставлять боеприпасы для боевых танков Leopard, которые Германия недавно обещала Украине. Вместе с тем она готова выступить посредником в переговорах Киева с Москвой.